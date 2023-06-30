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Официально: Лофтус-Чик перешел в Милан
Кто останется играть в "Челси"?
"Милан" объявил о подписании контракта с Рубен Лофтус-Чиком. "Россонери" подписали контракт с 27-летним англичанином до лета 2027-го.
Сообщалось, что за полузащитника "Челси" "россонери" отдадут 16 миллионов евро. Ещё 4 миллиона "синие" могут получить в виде бонусов.
Лофтус-Чик провел в прошлом сезоне за "Челси" 33 поединка и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оцеинвает 27-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.
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Источник:acmilan.com
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