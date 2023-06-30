Официально: Лофтус-Чик перешел в Милан

"Милан" объявил о подписании контракта с Рубен Лофтус-Чиком. "Россонери" подписали контракт с 27-летним англичанином до лета 2027-го.

Сообщалось, что за полузащитника "Челси" "россонери" отдадут 16 миллионов евро. Ещё 4 миллиона "синие" могут получить в виде бонусов.

Лофтус-Чик провел в прошлом сезоне за "Челси" 33 поединка и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оцеинвает 27-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.