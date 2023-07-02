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Буффон раздумывает над завершением карьеры

Италия
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Несмотря на год контракта с Пармой и предложения от Саудовской Аравии

Буффон раздумывает над завершением карьеры

Football

Новина українською

Джанлуиджи Буффон может повесить бутсы на гвоздь. Голкипер серьезно размышляет над завершением карьеры, об этом сообщает gazzetta.it.

Несмотря на год контракта с "Пармой", легендарный вратарь может принять тяжелое для себя решение. Последние сезоны Буффон получил травмы, а восстанавливаться в 45 лет очень трудно.

Также источник сообщает, что скорее всего Джанлуиджи не подпишет контракт с командой из Саудовской Аравии. Также он не планирует переходить в МЛС.

На данный момент игрок рассматривает две возможности. Либо доиграть год за "Парму", либо расторгнуть контракт и завершить этим летом и проводить время с семьей.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Парма
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Источник:
gazzetta.it

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