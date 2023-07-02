Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Буффон раздумывает над завершением карьеры
Несмотря на год контракта с Пармой и предложения от Саудовской Аравии
Football
Джанлуиджи Буффон может повесить бутсы на гвоздь. Голкипер серьезно размышляет над завершением карьеры, об этом сообщает gazzetta.it.
Несмотря на год контракта с "Пармой", легендарный вратарь может принять тяжелое для себя решение. Последние сезоны Буффон получил травмы, а восстанавливаться в 45 лет очень трудно.
Также источник сообщает, что скорее всего Джанлуиджи
На данный момент игрок рассматривает две возможности. Либо доиграть год за "Парму", либо расторгнуть контракт и завершить этим летом и проводить время с семьей.
Популярное сейчас
- Украина - в топ-3 рейтинга стран Европейских Игр-2023. Окончательный медальный зачет
- Чем F-16 отличается от самолетов, которыми воюют ВСУ - объясняет пилот с позывным Джус
- Бывший нападающий Динамо находится на сборах с российской командой
- Представитель агентства Трубина: Интер и два английских клуба проявляют интерес
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
Новости по теме
- 00:49 Зарубежные Кальяри Раньери выбил Парму Буффона в плей-офф Серии Б, ВАР отменил гол, засчитанный технологией линии ворот
- 22:34 Зарубежные Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей мира по своему мнению. Среди них нет ни Алиссона, ни Эдерсона
- 13:24 Зарубежные Буффон тянул, но не вытянул. Видео голов и обзор матча Интер - Парма 2:1