Буффон раздумывает над завершением карьеры

Джанлуиджи Буффон может повесить бутсы на гвоздь. Голкипер серьезно размышляет над завершением карьеры, об этом сообщает gazzetta.it.

Несмотря на год контракта с "Пармой", легендарный вратарь может принять тяжелое для себя решение. Последние сезоны Буффон получил травмы, а восстанавливаться в 45 лет очень трудно.

Также источник сообщает, что скорее всего Джанлуиджи не подпишет контракт с командой из Саудовской Аравии. Также он не планирует переходить в МЛС.

На данный момент игрок рассматривает две возможности. Либо доиграть год за "Парму", либо расторгнуть контракт и завершить этим летом и проводить время с семьей.