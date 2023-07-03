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Ювентус готов расстаться с Щенсны и Сандро, чтобы уменьшить зарплатных расходы
Основные игроки теперь не "неприкосновенны"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" готовится расстаться с несколькими игроками основного состава, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. "Старая синьйора" готова продать голкипера Войцеха Щенсны и защитника Алекса Сандро.
К ним нет спортивных претензий, но если поступят хорошиие предложения, придется расстаться. Основным голкипером станет Маттиа Перин, который получает меньше поляка.
При этом, к их продаже клуб обратится в крайнем случае. В первую очередь "Ювентус" хочет выручить 50 миллионов евро с продажи Заккарии, Маккени и Артура. Руководство осознает, что это будет сложно.
Щенсны был основным голкипером в "Юве" уже в последние сезоне Буффона. Войцех пришел в клуб из "Арсенала" летом 2017-го за 18 миллионов евро. 33-летний голкипер оценивается в 10 миллионов евро.
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