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Ювентус готов расстаться с Щенсны и Сандро, чтобы уменьшить зарплатных расходы

Италия
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Основные игроки теперь не "неприкосновенны"

Ювентус готов расстаться с Щенсны и Сандро, чтобы уменьшить зарплатных расходы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ювентус" готовится расстаться с несколькими игроками основного состава, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. "Старая синьйора" готова продать голкипера Войцеха Щенсны и защитника Алекса Сандро.

К ним нет спортивных претензий, но если поступят хорошиие предложения, придется расстаться. Основным голкипером станет Маттиа Перин, который получает меньше поляка.

При этом, к их продаже клуб обратится в крайнем случае. В первую очередь "Ювентус" хочет выручить 50 миллионов евро с продажи Заккарии, Маккени и Артура. Руководство осознает, что это будет сложно.

Щенсны был основным голкипером в "Юве" уже в последние сезоне Буффона. Войцех пришел в клуб из "Арсенала" летом 2017-го за 18 миллионов евро. 33-летний голкипер оценивается в 10 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Алекс Сандро Войцех Щенсны
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Источник:
gazzetta.it

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