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Аталанта бесплатно подписала экс-одноклубника Малиновского

Италия
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Босниец продолжит карьеру в Италии

Аталанта бесплатно подписала экс-одноклубника Малиновского

Фото: atalanta.it

Новина українською

Боснийский защитник Сеад Колашинац сменил французский чемпионат на итальянский. 30-летний футболист перебрался в "Аталанту", сообщает официальный сайт команды.

Колашинац подписал двухлетний контракт с новым клубом. Сеад перешел как свободный агент. До этого он выступал за "Марсель". Всего в составе "провансальцев" он провел 58 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Колашинац также известен по выступлениям за "Арсенал" и "Шальке".

"Аталанта" по итогам сезона-2022/23 заняла 5-е место в турнирной таблице Серии А и сыграет в Лиге Европы.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Марсель Сеад Колашинац
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Источник:
atalanta.it

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