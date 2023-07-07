Аталанта бесплатно подписала экс-одноклубника Малиновского

Боснийский защитник Сеад Колашинац сменил французский чемпионат на итальянский. 30-летний футболист перебрался в "Аталанту", сообщает официальный сайт команды.

Колашинац подписал двухлетний контракт с новым клубом. Сеад перешел как свободный агент. До этого он выступал за "Марсель". Всего в составе "провансальцев" он провел 58 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Колашинац также известен по выступлениям за "Арсенал" и "Шальке".

"Аталанта" по итогам сезона-2022/23 заняла 5-е место в турнирной таблице Серии А и сыграет в Лиге Европы.