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Аталанта бесплатно подписала экс-одноклубника Малиновского
Босниец продолжит карьеру в Италии
Фото: atalanta.it
Боснийский защитник Сеад Колашинац сменил французский чемпионат на итальянский. 30-летний футболист перебрался в "Аталанту", сообщает официальный сайт команды.
Колашинац подписал двухлетний контракт с новым клубом. Сеад перешел как свободный агент. До этого он выступал за "Марсель". Всего в составе "провансальцев" он провел 58 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Колашинац также известен по выступлениям за "Арсенал" и "Шальке".
"Аталанта" по итогам сезона-2022/23 заняла 5-е место в турнирной таблице Серии А и сыграет в Лиге Европы.
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