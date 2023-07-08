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Торино снова вернулся к варианту с Довбиком. Также за нападающим следит и Лацио

Италия
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Артем в Италии интересен трем клубам

Торино снова вернулся к варианту с Довбиком. Также за нападающим следит и Лацио

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Итальянский "Торино" вернулся к варианту с оформлением трансфера нападающего "Днепра-1" Артема Довбика. Об этом пишет Toronews со ссылкой на Tuttosport.

Минувшим летом клуб также хотел подписать украинца. Контакты с окружением форварда не прерывались в течение целого сезона.

Нападающий "Торино" Пеллегри неоднократно попадал в лазарет в прошлом сезоне, поэтому главный тренер команды Юрич хочет усилить атаку новым игроком, готовым менять основного Санабрию.

Для технического директора "быков" Давиде Вагнати Довбик является одним из игроков, трансфер которого можно оформить. Поиск центрфорварда не является приоритетом, однако "Торино" продолжает работать в этом направлении.

Кроме "Торино" за Артемом следят еще три клуба: "Лацио", "Салернитана" и "Болонья".

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В статье: Лацио (Рим) Торино (Турин) Артем Довбик
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Источник:
Toronews

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