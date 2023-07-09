Ювентус не рассчитывает на Бонуччи. Он может перейти в Серию Ю к Пирло

"Ювентус" не рассчитывает на Леонардо Бонуччи в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera. "Синьоре" тяжело выдержать нагрузку от зарплаты защитника (составляет коло 12 миллионов евро).

В клубе не воспринимают Леонардо Бонуччи как часть проекта. Массимиллиано также не видит его "неприкасаемым". "Ювентус" уже занимается поиском нового клуба для итальянца.

Воспользоваться ситуацией хочет "Сампдория", которая ищет опытных игроков после вылета в Серию Б. Клуб недавно возглавил Андреа Пирло, который уже и выступал с Бонуччи в "Юве" и руководил им также в "Юве".

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. Его контракт с клубом истекает летом 2024-го.