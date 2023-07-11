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Погба отклонил предложение в 100 миллионов евро из Саудовской Аравии, теперь ему предложили 150 миллионов

Италия
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"Аль-Иттихад" проявляет настойчивость

Погба отклонил предложение в 100 миллионов евро из Саудовской Аравии, теперь ему предложили 150 миллионов

Фото: juventus.com

Новина українською

Саудовский клуб предложил Полю Погба 150 миллионов евро за 3 года контракта, после того как он отверг 100-миллионое предложение. Француз летал в Джидду и посещал объекты "Аль-Иттихада".

СМИ сообщали, что его визит был скорее реглигиозным, чем деловым. При этом La Gazzetta dello Sport отмечает, что футболист все же общался с "Аль-Иттихадом".

Отмечалось, что Погба хочет остаться в "Юве". При этом сам клуб вероятно готов расстатья с полузащитником, который сыграл всего 10 встреч в прошлом сезоне.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
gazzetta.it

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