Погба отклонил предложение в 100 миллионов евро из Саудовской Аравии, теперь ему предложили 150 миллионов

Саудовский клуб предложил Полю Погба 150 миллионов евро за 3 года контракта, после того как он отверг 100-миллионое предложение. Француз летал в Джидду и посещал объекты "Аль-Иттихада".

СМИ сообщали, что его визит был скорее реглигиозным, чем деловым. При этом La Gazzetta dello Sport отмечает, что футболист все же общался с "Аль-Иттихадом".

Отмечалось, что Погба хочет остаться в "Юве". При этом сам клуб вероятно готов расстатья с полузащитником, который сыграл всего 10 встреч в прошлом сезоне.