  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи работает над трансфером защитника Вероны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи работает над трансфером защитника Вероны

Италия
(1 голосов)

Фараони уже согласовал контракт

Наполи работает над трансфером защитника Вероны

Фото з відкритих джерел

Новина українською

"Наполи" хочет подписать флангового защитника "Вероны" Давиде Фараони.

Клуб уже работает над трансфером. "Верона" хочет получить за 31-летнего игрока 3 млн евро. По информации итальянских СМИ, соглашение должно быть оформлено в ближайшие дни.

В свою очередь Давиде договорился с неаполитанцами о личном контракте – на 3 года. Зарплата Фараони в Неаполе будет составлять 1 млн евро.

В прошлом сезоне Фараони провел 25 матчей, забил 3 гола и оформил 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Интер не готов платить 35 млн евро за Трубина, - СМИ
yellow-arrow
Официально: Аль-Хиляль подписал Милинковича-Савича
yellow-arrow
Место под Трубина? Интер официально попрощался с Хандановичем
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Верона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
TUTTOmercatoWEB

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде