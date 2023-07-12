Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи работает над трансфером защитника Вероны
Фараони уже согласовал контракт
Фото з відкритих джерел
"Наполи" хочет подписать флангового защитника "Вероны" Давиде Фараони.
Клуб уже работает над трансфером. "Верона" хочет получить за 31-летнего игрока 3 млн евро. По информации итальянских СМИ, соглашение должно быть оформлено в ближайшие дни.
В свою очередь Давиде договорился с неаполитанцами о личном контракте – на 3 года. Зарплата Фараони в Неаполе будет составлять 1 млн евро.
В прошлом сезоне Фараони провел 25 матчей, забил 3 гола и оформил 3 ассиста.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:TUTTOmercatoWEB
Популярное сейчас
- Соперник для Ворсклы, угроза корзинам полтавчан и Днепра-1. О первом квалификационном раунде Лиги конференций
- Журналист назвал главного спонсора Металлиста в Первой лиге
- Красотка дня. Потрясающая телеведущая Sky Sports вызывает восторг фанатов в купальнике. ФОТО
- Юве готов продать Влаховича за 25 миллионов евро в Челси. Для этого необходимо включить в сделку Лукаку
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн