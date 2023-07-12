Наполи работает над трансфером защитника Вероны

"Наполи" хочет подписать флангового защитника "Вероны" Давиде Фараони.

Клуб уже работает над трансфером. "Верона" хочет получить за 31-летнего игрока 3 млн евро. По информации итальянских СМИ, соглашение должно быть оформлено в ближайшие дни.

В свою очередь Давиде договорился с неаполитанцами о личном контракте – на 3 года. Зарплата Фараони в Неаполе будет составлять 1 млн евро.

В прошлом сезоне Фараони провел 25 матчей, забил 3 гола и оформил 3 ассиста.