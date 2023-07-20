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Ювентус нашел куда отдать Артура – Фиорентина
Хороший клуб для бразильця
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ювентус" и "Фиорентина" договорились об аренде Артура Мело. Бразильский полузащитник проведет в стане "фиалок" один сезон.
Соглашение обойдется "Фиорентине" в 3-4 милиона евро. Также у "фиалок" будет опция выкупа 26-летнего полузащитника за 20 миллионов евро.
В прошлом сезоне Артур выступал за "Ливерпуль", где провел всего 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока "Барселоны" в 15 миллионов евро.
Arthur Melo to Fiorentina, here we go! Deal in place on loan for €3/4m plus €20m buy option clause inclueded, not mandatory ????????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2023
Understand former Barça and Liverpool midfielder will undergo medical tests on Friday. pic.twitter.com/sxdECOhw41
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