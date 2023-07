Ювентус нашел куда отдать Артура – Фиорентина

"Ювентус" и "Фиорентина" договорились об аренде Артура Мело. Бразильский полузащитник проведет в стане "фиалок" один сезон.

Соглашение обойдется "Фиорентине" в 3-4 милиона евро. Также у "фиалок" будет опция выкупа 26-летнего полузащитника за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Артур выступал за "Ливерпуль", где провел всего 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока "Барселоны" в 15 миллионов евро.

Arthur Melo to Fiorentina, here we go! Deal in place on loan for €3/4m plus €20m buy option clause inclueded, not mandatory ????????????



Understand former Barça and Liverpool midfielder will undergo medical tests on Friday. pic.twitter.com/sxdECOhw41