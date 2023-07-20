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Ювентус нашел куда отдать Артура – Фиорентина

Италия
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Хороший клуб для бразильця

Ювентус нашел куда отдать Артура – Фиорентина

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ювентус" и "Фиорентина" договорились об аренде Артура Мело. Бразильский полузащитник проведет в стане "фиалок" один сезон.

Соглашение обойдется "Фиорентине" в 3-4 милиона евро. Также у "фиалок" будет опция выкупа 26-летнего полузащитника за 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Артур выступал за "Ливерпуль", где провел всего 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока "Барселоны" в 15 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Фиорентина (Флоренция) Артур Мело
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