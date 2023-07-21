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Буффон может в ближайшее время завершить карьеру
Историческое событие
Getty Images / Global Images Ukraine
Джанлуиджи Буффон думает над завершением карьеры, сообщает Джанлука ди Марцио. В ближайшие дни он примет окончательное решение и объявит об уходе.
В последнее время 45-летний голкипер склонялся к завершению карьеры и, похоже, созрел.
Последние два года Буффон провел в "Парме", сыграв в 44 поединках и отстояв 13 матчей "на ноль".
Буффон в большом футболе с 1994-го, когда ему было 16 лет. Начинал Джанлуиджи тоже в "Парме".
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Источник:gianlucadimarzio.com
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