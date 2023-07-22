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Буффон может завершить карьеру

Италия
(1 голосов)

Окончательное решение все еще не принято

Буффон может завершить карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон может завершить свою профессиональную карьеру уже в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Как известно, у 45-летнего голкипера есть несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры, но он больше настроен повесить перчатки на гвоздь.

Окончательное решение о своем будущем Буффон должен принять в ближайшие дни.

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В статье: Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Парма (Парма)
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Источник:
Сайт Ди Марцио

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