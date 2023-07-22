Буффон может завершить карьеру

Легендарный вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон может завершить свою профессиональную карьеру уже в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Как известно, у 45-летнего голкипера есть несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры, но он больше настроен повесить перчатки на гвоздь.

Окончательное решение о своем будущем Буффон должен принять в ближайшие дни.