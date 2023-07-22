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Буффон может завершить карьеру
Окончательное решение все еще не принято
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон может завершить свою профессиональную карьеру уже в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Как известно, у 45-летнего голкипера есть несколько вариантов дальнейшего продолжения карьеры, но он больше настроен повесить перчатки на гвоздь.
Окончательное решение о своем будущем Буффон должен принять в ближайшие дни.
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Источник:Сайт Ди Марцио
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