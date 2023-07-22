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Фиорентина арендовала Артура у Ювентуса
Экс-игрок Барселоны и Ливерпуля присоединился к фиалкам
Фото: twitter.com
Фиорентина арендовала Артура Мело у "Ювентуса". Соглашение с экс-игроком "Барселоны" и "Ливерпуля" подписано на год за €3-4млн плюс опция выкупа за €20млн.
Прошлый сезон игрок провел в составе "мерсисайдцев", где сыграл лишь в двух поединках. Игрока почти все время преследовали травмы.
В 2020 году полузащитник присоединился к "Ювентусу" из "Барселоны". За время пребывания в туринском клубе 26-летний игрок принял участие в 42-х матчах Серии А, где отличился 1 забитым мячом.
Всего за карьеру он провел 189 официальных поединков.
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