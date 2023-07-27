Мартинес разочарован поведением Лукаку по отношению к Интеру

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что он разочарован поведением Ромелу Лукаку.

"Я разочарован. Это правда. Я пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он не отвечал мне. Точно так же он вёл себя по отношению с другими товарищами по команде. После стольких лет вместе, после стольких прожитых вместе вещей я был разочарован. Впрочем, это его выбор", - приводит слова Мартинеса La Gazzetta dello Sport

Напомним, "Интер" вел переговоры с "Челси" касательно полноценного трансфера Лукаку. Позже выяснилось, что бельгиец вступил в диалог с "Ювентусом". Это не понравилось "нерадзурри". И в конечном итоге они отказались от услуг футболиста.

Ранее сообщалось, что Лукаку отклонил предложения из Саудовской Аравии. Он настроен продолжить карьеру в Европе.