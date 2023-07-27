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Мартинес разочарован поведением Лукаку по отношению к Интеру
Лидер "нерадзурри" дал свой комментарий
Фото: Getty Images
Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что он разочарован поведением Ромелу Лукаку.
"Я разочарован. Это правда. Я пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он не отвечал мне. Точно так же он вёл себя по отношению с другими товарищами по команде.
После стольких лет вместе, после стольких прожитых вместе вещей я был разочарован. Впрочем, это его выбор", - приводит слова Мартинеса La Gazzetta dello Sport
Напомним, "Интер" вел переговоры с "Челси" касательно полноценного трансфера Лукаку. Позже выяснилось, что бельгиец вступил в диалог с "Ювентусом". Это не понравилось "нерадзурри". И в конечном итоге они отказались от услуг футболиста.
Ранее сообщалось, что Лукаку отклонил предложения из Саудовской Аравии. Он настроен продолжить карьеру в Европе.
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