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Мартинес разочарован поведением Лукаку по отношению к Интеру

Италия
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Лидер "нерадзурри" дал свой комментарий

Мартинес разочарован поведением Лукаку по отношению к Интеру

Фото: Getty Images

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Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес признался, что он разочарован поведением Ромелу Лукаку.

"Я разочарован. Это правда. Я пытался дозвониться до него в те дни хаоса, но он не отвечал мне. Точно так же он вёл себя по отношению с другими товарищами по команде.

После стольких лет вместе, после стольких прожитых вместе вещей я был разочарован. Впрочем, это его выбор", - приводит слова Мартинеса La Gazzetta dello Sport

Напомним, "Интер" вел переговоры с "Челси" касательно полноценного трансфера Лукаку. Позже выяснилось, что бельгиец вступил в диалог с "Ювентусом". Это не понравилось "нерадзурри". И в конечном итоге они отказались от услуг футболиста.

Ранее сообщалось, что Лукаку отклонил предложения из Саудовской Аравии. Он настроен продолжить карьеру в Европе.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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