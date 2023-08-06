Италия
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Кубок Италии. Команда Несты разгромила команду Земана
Результаты матчей воскресенья
Coppa
Год назад Коппа Италия был радикально реформирован. Поначалу в нем осталось всего 40 команд, но затем под давлением общественности и Серии С включили ещё четыре из Третьего дивизиона. Из-за этого и получился Предварительный раунд из четырёх матчей. Правда, в нынешнем сезоне вновь пришлось менять. Добавить ещё две команды из Серии С, поскольку из-за судов и апелляций вокруг финансовых проблем клубов состав Серии Б ещё окончательно не сформирован. Тем не менее, руководство Кубка вывернулось так, что в Предварительном раунде остались четыре матча. В первом вчера "Катандзаро" переиграл "Фоджу", а сегодня состоялись ещё три. "Реджана" (II) - "Пескара" (III) 6:2 Голы: Ланини 35 (пен.), 65, Портанова 40, Гирма 42, Чигарини 57, Видо 83 - Аккорнеро 13, Чуппоне 26 Открыла день битва титанов. Алессандро Неста после более двух лет без работы главным тренером возглавил "Реджану", новичка Серии Б, выигравшего свою конференцию в Третьем дивизионе. Его тренерская карьера пока что неудачна. А уже 76-летний Зденек Земан зимой в третий раз в карьере возглавил "Пескару" и не сумел протащить её через плей-офф Серии С. На этот раз стоит задача прямого выхода. Внимание вызывала еще одна персона, правда, из-за неприятных причин. Бывший игрок "Ювентуса" 23-летний Маноло Портанова получил шесть лет тюрьмы за участие в групповом изнасиловании. Правда, лишь в первой инстанции, так что ожидаются апелляции. Но его переход в "Бари" уже сорвался из-за протеста болельщиков. В "Реджане" же ультрас даже поддержали его, напомнив об апелляциях. А сегодня он вышел в стартовом составе. Портанова в итоге забил. Во время розыгрыша углового. Хотя открыла счёт команда Земана. И вскоре удвоила преимущество. Но в течение семи минут в концовке первого тайма команда Несты вышла вперёд. А во втором тайме довела дело до разгрома. Забил в том числе и 37-летний Лука Чигарини, экс-игрок "Наполи" и "Севильи". В следующем раунде команда Несты поедет в гости к "Монце". ===========. "ФералпиСало" (II) - "Виченца" (III) 2:1 Голы: Ди Мольфетта 17, Феличи 31 - Лаэцца 68 Тренер, выведший "Реджану" в Серию Б - Аймо Диана - остался в Серии С и возглавил "Виченцу". Обладателя Кубка Италии-1997 и Кубка Серии С-2023. Впрочем, 1997-й был давно, и нынешняя "Виченца" - продукт слияния с "Бассано Виртус" после банкротства. А Кубок Серии С не того уровня. Хотя "ФералпиСало" играл в этом дивизионе в предыдущем сезоне. Но в итоге впервые в своей истории поднялся в Серию Б. И сегодня подтвердил статус фаворита. Судьба матча решилась еще в середине первого тайма. Подопечные Стефано Векки, бывшего временного тренера "Интера", обеспечили себе выезд к "Торино". =========== "Чезена" (III) - "Виртус Энтелла" (III) Голы:
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