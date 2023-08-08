  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио подписал лучшего бомбардира чемпионата Дании в прошлом сезоне
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио подписал лучшего бомбардира чемпионата Дании в прошлом сезоне

Италия
(1 голосов)

Усиление перспективными игроками

Лацио подписал лучшего бомбардира чемпионата Дании в прошлом сезоне

Фото: sslazio.it

Новина українською

"Лацио" объявил о подписании вингера "Мидтьюланна" Густава Исаксена. Римляне заплатили за 22-летнего датчанина 15 миллионов евро.

Игрок подписал контракт до лета 2028-го.

В прошлом сезоне Исаксен провел за "Мидтьюланн" 45 мачтей, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании с 18-ю голами в первенстве.

Трансферная стоимость нападаюещго – 7,5 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Аталанта хочет избавиться от Коваленко
yellow-arrow
Интер нашел замену Онане: Ян Зоммер теперь нерадзурри
yellow-arrow
Аталанта сделала самый крупный трансфер в своей истории: подписан Скамакка из Вест Хэма
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Мидтьюлланн (Хернинг)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sslazio.it

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде