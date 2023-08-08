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Лацио подписал лучшего бомбардира чемпионата Дании в прошлом сезоне
Усиление перспективными игроками
Фото: sslazio.it
"Лацио" объявил о подписании вингера "Мидтьюланна" Густава Исаксена. Римляне заплатили за 22-летнего датчанина 15 миллионов евро.
Игрок подписал контракт до лета 2028-го.
В прошлом сезоне Исаксен провел за "Мидтьюланн" 45 мачтей, забил 22 гола и отдал 9 результативных передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании с 18-ю голами в первенстве.
Трансферная стоимость нападаюещго – 7,5 миллионов евро.
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