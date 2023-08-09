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Официально: Торино выкупил Влашича. Ранее в клубе интересовались Малиновским

Италия
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Игроки выступают на схожих позициях

Официально: Торино выкупил Влашича. Ранее в клубе интересовались Малиновским

Фото: torinofc.it

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"Вест Хэм" продолжает продавать игроков: Никола Влашич перешел в "Торино". 27-летний хорват подписал контракт с клубом до лета 2027-го.

Также в соглашении прописана опция продления ещё на год.

Игрок выступал в аренде за "Торино" в прошлом сезоне. Он провел 37 матчей за клуб, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость хавбека – 17 миллионов евро.

Отмечается, что итальянский клуб заплатил 12 миллионов евро. "Торино" будет платить футболисту 2 миллиона евро в год.

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В статье: Торино (Турин) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Никола Влашич
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Источник:
torinofc.it

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