Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Торино выкупил Влашича. Ранее в клубе интересовались Малиновским
Игроки выступают на схожих позициях
Фото: torinofc.it
"Вест Хэм" продолжает продавать игроков: Никола Влашич перешел в "Торино". 27-летний хорват подписал контракт с клубом до лета 2027-го.
Также в соглашении прописана опция продления ещё на год.
Игрок выступал в аренде за "Торино" в прошлом сезоне. Он провел 37 матчей за клуб, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость хавбека – 17 миллионов евро.
Отмечается, что итальянский клуб заплатил 12 миллионов евро. "Торино" будет платить футболисту 2 миллиона евро в год.
Популярное сейчас
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Мудрик – новая десятка Челси. Также известно, кто у синих будет выступать под номерами Лэмпарда и Терри
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Малиновский согласился вернуться в клуб Серии А
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО