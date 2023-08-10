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Малиновский согласовал контракт с клубом Серии А – источник
Возвращается на Апеннины
Getty Images / Global Images Ukraine
Футболист "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский согласовал контракт с итальянским клубом "Торино". Соглашение будет оформлено на три года, хавбек будет получать 2 млн евро в год.
Сейчас, по информации журналиста Николо Скиры, "Торино" ведет переговоры с "Марселем". Как отмечает инсайдер, Руслан хотел бы вернуться в Серию А, несмотря на очень большое предложение от турецкого "Бешикташа". Сейчас в "Торино" идет диалог с "Марселем" об аренде игрока с правом выкупа его контракта.
Ruslan #Malinovskyi has an agreement in principle with #Torino for a contract until 2026 (€2M/year). He would like to return to SerieA despite a very rich bid received by #Besiktas. Talks in progress with #OM for a loan with option to buy. #transfers #TeamOM https://t.co/hOemtN9Aii— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2023
Ранее Малиновский играл в Италии – он защищал цвета "Аталанты". За 143 матча в команде Гасперини украинец забил 30 голов и отдал 27 ассистов.
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