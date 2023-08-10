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Малиновский согласовал контракт с клубом Серии А – источник

Италия
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(1 голосов)

Возвращается на Апеннины

Малиновский согласовал контракт с клубом Серии А – источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Футболист "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский согласовал контракт с итальянским клубом "Торино". Соглашение будет оформлено на три года, хавбек будет получать 2 млн евро в год.

Сейчас, по информации журналиста Николо Скиры, "Торино" ведет переговоры с "Марселем". Как отмечает инсайдер, Руслан хотел бы вернуться в Серию А, несмотря на очень большое предложение от турецкого "Бешикташа". Сейчас в "Торино" идет диалог с "Марселем" об аренде игрока с правом выкупа его контракта.

Ранее Малиновский играл в Италии – он защищал цвета "Аталанты". За 143 матча в команде Гасперини украинец забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

Читайте такжеОфициально: Торино выкупил Влашича. Ранее в клубе интересовались Малиновским

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В статье: Руслан Малиновский Марсель Торино (Турин) Николо Скира
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Комментарии (2)
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Джим Слэйд (Харьков)
10.08.2023 в 12:15
Может еще карьеру и реанимирует
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Cassid (Kiev)
10.08.2023 в 11:24
Хорошо, что Бешикташ не усилился
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