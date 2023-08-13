Опорник Шахтера может оказаться в Салернитане

Полузащитник "Шахтера" Майкон, который на правах аренды выступает за "Коринтианс", может продолжить карьеру в "Салернитане".

Итальянский клуб нацелен на подписание 26-летнего бразильца. Трансфермаркт оценивает игрока в 5 миллионов евро. Аренда Майкона у "Коринтианс" рассчитана до 31 декабря этого года, а контракт игрока с "Шахтером" действует до 2026-го.

Майкон в нынешнем сезоне забил 2 гола и отдал 1 ассист в 36 матчах. "Салернитана" прошлый сезон Серии А завершили на 15-м месте.