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Опорник Шахтера может оказаться в Салернитане

Италия
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Гравець має варіант продовження кар'єри в Європі

Опорник Шахтера может оказаться в Салернитане

Фото: corinthians.com.br

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон, который на правах аренды выступает за "Коринтианс", может продолжить карьеру в "Салернитане".

Итальянский клуб нацелен на подписание 26-летнего бразильца. Трансфермаркт оценивает игрока в 5 миллионов евро. Аренда Майкона у "Коринтианс" рассчитана до 31 декабря этого года, а контракт игрока с "Шахтером" действует до 2026-го.

Майкон в нынешнем сезоне забил 2 гола и отдал 1 ассист в 36 матчах. "Салернитана" прошлый сезон Серии А завершили на 15-м месте.

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В статье: Майкон Коринтианс (Бразилия) Шахтер (Донецк) Салернитана (Салерно)
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Источник:
TuttoMercatoWeb

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