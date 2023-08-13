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Опорник Шахтера может оказаться в Салернитане
Гравець має варіант продовження кар'єри в Європі
Фото: corinthians.com.br
Полузащитник "Шахтера" Майкон, который на правах аренды выступает за "Коринтианс", может продолжить карьеру в "Салернитане".
Итальянский клуб нацелен на подписание 26-летнего бразильца. Трансфермаркт оценивает игрока в 5 миллионов евро. Аренда Майкона у "Коринтианс" рассчитана до 31 декабря этого года, а контракт игрока с "Шахтером" действует до 2026-го.
Майкон в нынешнем сезоне забил 2 гола и отдал 1 ассист в 36 матчах. "Салернитана" прошлый сезон Серии А завершили на 15-м месте.
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