Конте и Спаллетти - фавориты на пост главного тренера Италии

Одним из основных вариантов на пост главного тренера сборной Италии является Антонио Конте. Кочу ранее возглавлял "скуадру адзурру" с 2014 по 2016 годы и вывел их в четвертьфинал чемпионата Европы. Сейчас наставник не имеет контракта, после того, как в марте покинул Тоттенхэм.

Другим кандидатом является Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне торжествовал в Серии А с "Наполи". После этого тренер покинул клуб и сейчас также находится в отпуске.

Хотя есть и другие варианты на эту должность. Как сообщает tvdellosport, возможной опцией является итальянец Фабио Гроссо, чемпион мира 2006 года. Сейчас он находится без клуба. До лета 2023 тренировал "Фрозиноне".

Известный инсайдер Джанлука ди Марцио не исключает вариантов с подписанием Фабио Каннаваро, Дженнаро Гаттузо или Даниэле Де Росси.