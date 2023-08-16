Официально: Интер арендовал Арнаутовича у Болоньи

"Интер" объявил о подписании Марко Арнаутовича из "Болоньи". "Нерадзурри" могут обязать выкупить контракт австрийца, если он достигнет определенных статистических показателей.

Арнаутович провел прошлый сезон в "Болонье". Австриец сыграл 23 матча, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Трансферная стоимость 34-летнего нападающего – 5 миллионов евро.

Марко уже играл за "Интер" в сезоне-2009/10 на правах аренды из "Твенте". Всего за клуб он провел 4 матча и забил один гол – за молодежную команду.