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Официально: Интер арендовал Арнаутовича у Болоньи

Италия
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Трансфер с обязательством выкупа

Официально: Интер арендовал Арнаутовича у Болоньи

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" объявил о подписании Марко Арнаутовича из "Болоньи". "Нерадзурри" могут обязать выкупить контракт австрийца, если он достигнет определенных статистических показателей.

Арнаутович провел прошлый сезон в "Болонье". Австриец сыграл 23 матча, забил 10 голов и отдал 1 результативный пас. Трансферная стоимость 34-летнего нападающего – 5 миллионов евро.

Марко уже играл за "Интер" в сезоне-2009/10 на правах аренды из "Твенте". Всего за клуб он провел 4 матча и забил один гол – за молодежную команду.

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В статье: Марко Арнаутович Болонья Интер (Милан)
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Источник:
inter.it

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