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Бенжамен Павар принял предложение Интера
Черно-синие достигли устного соглашения с защитником
фото - Imago
"Интер" направил официальное предложение "Баварии" в 25 миллионов евро за Павара. Пока что мюнхенцы не сообщали об отказе, но рассчитывают выручить больше.
Переговоры продвигаются тяжело из-зи запросов "Баварии", но Павар настаивает на том, что хочет покинуть Мюнхен.
В прошлом сезоне Павар провел за "Баварию" 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.
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Источник:FabrizioRomano
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