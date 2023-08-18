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Бенжамен Павар принял предложение Интера

Италия
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Черно-синие достигли устного соглашения с защитником

Бенжамен Павар принял предложение Интера

фото - Imago

UA-Футбол
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"Интер" направил официальное предложение "Баварии" в 25 миллионов евро за Павара. Пока что мюнхенцы не сообщали об отказе, но рассчитывают выручить больше.

Переговоры продвигаются тяжело из-зи запросов "Баварии", но Павар настаивает на том, что хочет покинуть Мюнхен.

В прошлом сезоне Павар провел за "Баварию" 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает француза в 40 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Бенжамен Павар
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Источник:
FabrizioRomano

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