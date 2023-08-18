Старый состав с новыми боссами. Способен ли Наполи повторить феноменальный сезон?

Гораздо сложнее удержаться на вершине, чем туда подняться. Эта истина известна всем, и ее в четверг повторил новый главный тренер "Наполи" Руди Гарсия. В свете феноменального сезона 2022/23, в котором разорвали всю Серию А и взяли Скудетто с 16-очковым перевесом, неаполитанцы считаются фаворитом и в сезоне 2023/24. Но хватит ли им сил и внимания на защиту титула?

Вечный праздник

Предыдущий сезон был и вправду феноменальным. "Везувиани" были первыми по всем показателям. По забитым и пропущенным, дома и в гостях. С лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом лиги. Их доминирование вышло на уровень "Ювентуса" в эру девяти Скудетто подряд, "Милана" в эру Фабио Капелло. Многие и в клубе и за его пределами заявляют, что серия, династия трофеев более чем реальна.

В городе собираются праздновать третье Скудетто в истории и первое за 33 года целый год. Улицы и местные Интернет-сайты до сих пор обрамлены его эмблемой с цифрой "3". Муралы его героев множатся. Лучано Спаллетти был прав, когда говорил, что его герои останутся навечно на стенах города. А один из них - Андре-Франк Замбо Ангисса - говорит, что игроки теперь чувствуют себя богами.

И состав за лето мало изменился. Ушел лишь Ким Мин-Чже. Но Гарсия отреагировал спокойно, заявив, что у него три центральных защитника в ростере, а играет он лишь с двумя. Теперь уже даже четыре, ведь в "Ред Булл Брагантино" за десять миллионов евро куплен 22-летний Натан. На замену не выкупленному запасному опорнику Ндомбеле куплен в "Реймсе" более молодой Йенс Кайюст.

Главное - остались Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия, несмотря на атаки европейских грандов и саудитов. Первый близок к подписанию нового контракта с огромными зарплатой и клаусулой и постоянно заявляет, что счастлив в "Наполи". Второй также получит новый вкусный контракт.

На данный момент остаются даже Петр Зелински и Ирвинг Лосано, которые могли уйти.

Три столпа

И все же кое-кто ушел. Ушли три личности, оказывавшие огромное влияние. Кристиано Джунтоли, Спаллетти и Ким Мин-Чже. Спортивный директор, главный тренер и столп обороны. Джунтоли работал восемь лет и построил нынешний состав из игроков, мало известных до этого. Спаллетти изменил мышление команды и привил ей замечательную игру. А Ким принес жесткость и характер.

Эти потери невозможно переоценить. Далеко не каждый мог додуматься пригласить в команду Кима, Лоботку, Зелински, Ангиссу, Ди Лоренцо, Ррахмани, Руи, победить сильных конкурентов в борьбе за Мерета, Лосано, Политано, Распадори, Элмаса. Где-то выкопать Кварацхелию за смешные 10 миллионов, решиться заплатить 70 за Осимхена после практически лишь одного успешного сезона.

Роль Джунтоли в формировании этого состава и вправду велика. В том числе и в решениях отпустить год назад знаковых и любимых игроков команды - Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса, Калиду Кулибали. Без них она высвободилась, но это было очень трудно предвидеть. И даже еще важнее его умение служить громоотводом от вспыльчивого владельца Аурелио Де Лаурентиса, сглаживать трения с ним.

Роль Спаллетти уж точно никто не недооценивает. Он превратил команду и клуб, десятки лет известные своим лузерством, в желающие побеждать постоянно. Игроки не переставали отмечать привитые им голод и уверенность в себе. Команда и клуб десятки лет также были известны пренебрежением к обороне, но в сезоне 2022/23 "везувиани" оборонялись не менее великолепно, чем атаковали.

Ну а атака держала уровень лучших образцов в истории футбола. Сумасшедший прессинг и скорости, смелые попытки дриблинга и вместе с тем налаженная до автоматизма командная игра, короткие вертикальные комбинации восхищали всю Европу. Лучано называли маэстро, гуру красивого футбола еще в "Роме" 17 лет назад, а здесь он наконец-то, впервые в карьере, получил подтверждение главным трофеем.

Вальтер Сабатини, работавший с ним в "Роме", назвал его "Наполи" "радостной военной машиной". Бывший игрок сборной Италии Даниэле Адани - "шедевром современного искусства".

Главный редактор Corriere Dello Sport Иван Дзадзарони заявил, что Спаллетти в Неаполе сделал "культурную революцию". Лучано был известен своим жестким, часто несносным характером и часть его привнес в команду, научив ее бороться и всегда быть недовольной. Даже говорил, что рад, когда команда недовольна. Но и сам несколько смягчился в последнее время. Тем самым найдя нужный баланс.

И Спаллетти, и нет

Джунтоли заменил Марио Мелузо, в резюме которого к 58-ми годам "Специя", "Лечче" и ниже и два последних года без работы. Он сам признал, что удивился приглашению. Сам Джунтоли начинал в таких же, но приехал в Неаполь молодым энергичным 43-летним. Спаллетти же заменил Гарсия, в шкафу трофеев которого лишь Золотой дубль с "Лиллем"-2010/11, во Франции еще докатарского периода.

А Кима заменил Натан, никогда не игравший ни за пределами Бразилии, ни в ее сборной. Как истинный воспитанник "Ред Булл", назвавший своими лучшими качествами скорость и технику. И, хотя также говорил о мощи и желании бороться, но, скорее всего, до бычьей силы и упрямства корейца ему далеко.

Более важную роль получит главный скаут Маурицио Микели. Говорили даже, что он станет новым спортивным директором. А сейчас говорят, что на самом деле будет более важным, чем Мелузо, хотя официально ниже его по должности. Похоже на "Милан" после увольнения Паоло Мальдини и Фредерика Массары. Будет ли эта странная система работать?

Будет ли работать тренерский штаб Гарсии, в котором из пяти двое остались со времен Спаллетти, а трое пришли с новым главным, но один из них за всю карьеру проработал с ним менее двух лет?

Сам Руди был четвертым или пятым выбором, после Антонио Конте, Винченцо Итальяно, Луиса Энрике, Кристофа Галтье. Де Лаурентис говорит, что сразу же привязался к нему, почувствовал, что сделал правильный выбор, что чувствует особую связь с ним, будто знает как человека всю жизнь. Но далее начал говорить о сходстве по гороскопу, а это уже не футбол.

"Наполи" не приспособлен к единоборствам, к жёсткой игре, к обороне. И потому должен постоянно владеть мячом и комбинировать, а если теряет - сразу же бросаться отбирать его", - так говорил Спаллетти. Гарсия же говорит о балансе, о команде-"хамелеоне", которая умеет изменять тактику и стиль. При том, что в команде те же игроки. Опасное изменение.



Француз был атакующим тренером. Его "Лилль" во главе с Эденом Азаром и Жервиньо был великолепен, очень смел и техничен. Но с тех пор прошло много времени, а "Рома", "Лион" и "Марсель" играли в весьма прагматичный, даже скучный футбол, за который тренера немало критиковали. С мощной обороной, но без идей в атаке. Ныне он говорит о быстром, агрессивном футболе, но способен ли на такой?

Ему очень нравится, что эта команда любит бегать и играть как коллектив. Но сумеет ли он сохранить такой режим? Он говорит, что правила и чёткая линия поведения - религия для него, но станет ли он пророком для игроков, как стал Спаллетти?

Он похож на Спаллетти. Также жесткий характер. Также маниакально привержен командному футболу. Также ссорится со звездами. Был уволен весной из "Аль-Нассра" за ссору с Криштиану Роналду. Разница в том, что год назад в "Наполи" не было звезд. Инсинье, Мертенс и Кулибали ушли, Осимхен разочаровывал, а Кварацхелию никто не знал. Теперь же Оси и Квара суперзвезды и очень влиятельны.

Де Лаурентис обещает, что лично будет поддерживать пламя в игроках, но когда он близок к игрокам, это пламя выходит из-под контроля вплоть до бунтов. Как раз отдаление Аурелио, тишина в последний год принесли успех.

Для Лиги Чемпионов

Гарсия был тренером лиги в "Лилле". И даже в "Роме", когда занимал вторые места и гнался за "Ювентусом". Одновременно и там, и там испытывая огромные проблемы в Лиге Чемпионов. Но в "Лионе" и "Марселе" уже было все наоборот. Полуфинал ЛЧ с выбиванием "Юве" в 1/8 и блестящей победой над "Манчестер Сити" в четвертьфинале, финал Лиги Европы. И всего лишь 4, 5, 7 места в лиге.

3:1 над "Сити" в 2020-ом году многие запомнили. Тогда Гарсия переиграл тактически Хосепа Гвардиолу в одни ворота. Кстати, благодаря переходу на игру с тремя центральными защитниками. Но его главная схема - 4-3-3, и Де Лаурентис подчеркнул, что потому и взял его. Для сохранения наследия Спаллетти.

В сущности, Де Лаурентис привёл Гарсию не для лиги. А, как заявил, под впечатлением тех побед "Лиона" с целью выйти в финал Лиги Чемпионов. Он хочет превратить "Наполи" в международный бренд. Для этого тренер испанского происхождения, проведший детство на границе Франции и Германии, владеющий итальянским и умеющий красочно разговаривать, отлично подходит.

Гарсия заявляет, что его главное задание в "Наполи" - сохранить голод и максимальную концентрацию, предотвратить сытость и самоуспокоенность. Он осознает, что задача непроста, поскольку после таких побед игроки не очень хотят слушать, считая, что знают все. Особенно, если от них требуют что-то изменить. И он снижает давление, говоря прежде всего о Топ-4 лиги, а там как выйдет.

Удастся ли ему пройти и провести команду между капель эйфории, самоуверенности, сытости и приверженности совсем недавнему блестящему прошлому?