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Интер сделал предложение Баварии по Павару. Оценка игрока разнится в 5 миллионов евро

Италия
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Игрок будет на замене в ближайшем матче "Баварии"

Интер сделал предложение Баварии по Павару. Оценка игрока разнится в 5 миллионов евро

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Интер" сделал предложение "Баварии" по покупке Бенжамена Павара в размере 35 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Переговоры между клубами продолжаются.

"Бавария" хочет получить за французского защитника минимум 40 миллионов евро, без учетов бонусов.

В то же время, Павар проведет матч с "Вердером" на скамейке запасных, в старте выйдет Мазрауи.

В прошлом сезоне Павар провел 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Бенжаменом также интересовался "Манчестер Юнайтед", но клуб отказался от перехода из-за срыва сделки по продаже Харри Магуайра.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Бенжамен Павар
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