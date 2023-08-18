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Интер сделал предложение Баварии по Павару. Оценка игрока разнится в 5 миллионов евро
Игрок будет на замене в ближайшем матче "Баварии"
Фото: twitter.com/FCBayern
"Интер" сделал предложение "Баварии" по покупке Бенжамена Павара в размере 35 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Переговоры между клубами продолжаются.
"Бавария" хочет получить за французского защитника минимум 40 миллионов евро, без учетов бонусов.
В то же время, Павар проведет матч с "Вердером" на скамейке запасных, в старте выйдет Мазрауи.
В прошлом сезоне Павар провел 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Бенжаменом также интересовался "Манчестер Юнайтед", но клуб отказался от перехода из-за срыва сделки по продаже Харри Магуайра.
???? @Inter has submitted a new offer close to €35m with add-ons included today.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2023
➡️ Bayern bosses still want €40m + add-ons. Negotiations ongoing.
Pavard is expected to sit on the bench against @werderbremen tonight - as Mazraoui has started in the final training session… pic.twitter.com/07RqZ7jzFK
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