Интер сделал предложение Баварии по Павару. Оценка игрока разнится в 5 миллионов евро

"Интер" сделал предложение "Баварии" по покупке Бенжамена Павара в размере 35 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Переговоры между клубами продолжаются.

"Бавария" хочет получить за французского защитника минимум 40 миллионов евро, без учетов бонусов.

В то же время, Павар проведет матч с "Вердером" на скамейке запасных, в старте выйдет Мазрауи.

В прошлом сезоне Павар провел 43 матча, забил 7 голов и отдал 1 результативный пас. Бенжаменом также интересовался "Манчестер Юнайтед", но клуб отказался от перехода из-за срыва сделки по продаже Харри Магуайра.

???? @Inter has submitted a new offer close to €35m with add-ons included today.



➡️ Bayern bosses still want €40m + add-ons. Negotiations ongoing.



Pavard is expected to sit on the bench against @werderbremen tonight - as Mazraoui has started in the final training session… pic.twitter.com/07RqZ7jzFK