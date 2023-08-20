Интер собирается подписать Павара

"Интер" не оставляет попыток подписать защитника "Баварии" Бенжамена Павара. Между клубами запланирован новый раунд переговоров, который должен пройти в воскресенье.

Ранее была информация, что "Интер" сделал "Баварии" улучшенное предложение по Павару в размере 35 млн евро + бонусы. Немцы не готовы продавать футболиста менее чем за 40 млн. евро + бонусы.

Павар играет за "Баварию" с лета 2019 года, когда его купили у "Штутгарта" за 35 млн евро. Контракт футболиста с мюнхенцами действует до лета 2024 года.