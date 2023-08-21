Серия А. Клаудио Раньери возвращается с гостевой ничьей

Серия А. Первый тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Кальяри" 0:0

Лето 2023-го года для "Торино" было гораздо более тихим, чем 2022-го. В положительном смысле, поскольку, например, главный тренер Иван Юрич не дрался со спортивным директором Давиде Ваньяти. И в отрицательном, поскольку новых игроков почти нет. Сегодня из таких в стартовом составе вышел лишь латераль Рауль Белланова, пришедший из "Интера". Остались теми же и проблемы, что логично. Креатив и особенно реализация.

В первом тайме "Торо" доминировал с 61-им процентом владения мячом, но нанес лишь пять ударов по воротам новичка лиги. В ответ получил пять. Вратарь гостей Радунович отбил удар Санабрии слета в упор, но вратарь хозяев Ваня Милинкович-Савич работал еще тяжелее, выцарапав удар Нандеса из-под перекладины. Защитник хозяев Схуурс должен был попадать точнее головой метров с пяти.

Во втором тайме "гранатовые" также доминировали, но уже и до ударов по воротам дело не доводили. С 46-ой по 70-ую минуты счет по ним был 2:2. Далее было не лучше. Разве что в добавленное время Радунович отбил удар Радоньича, а добивание Неманья послал неточно.

В предыдущем сезоне "Торино" было тяжело дома против аутсайдеров. Он победил лишь одну из команд, в итоге занявших четыре последних места в турнирной таблице. Да уже в начале нынешнего сезона еле-еле прошел дома в Кубке новичка Серии Б "ФералпиСало" с победным голом на 123-ей минуте. Так что сегодняшние трудности не удивляют. А для Клаудио Раньери возвращение в Серию А с таким результатом в гостях довольно почетно.