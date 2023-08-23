Ювентус готов продать Кина за 30-35 миллионов евро

"Фулхэм" ведет переговоры с "Ювентусом" по переходу нападающего Мойзе Кина.

По информации журналиста Матийса Пога, английский клуб и агент игрока работают над трансфером 23-летнего итальянца. Туринцы готовы продать форварда за 30-35 миллионов евро.

"Фулхем" продолжает поиски нападающего после трансфера Митровича в "Аль-Хиляль". Клуб получил за форварда 50 млн евро.

В сезоне-2022/23 за "Ювентус" Кин сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 8 голов.