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Ювентус готов продать Кина за 30-35 миллионов евро

Италия
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Фулхем продолжает поиски нападающего после трансфера Митровича

Ювентус готов продать Кина за 30-35 миллионов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Фулхэм" ведет переговоры с "Ювентусом" по переходу нападающего Мойзе Кина.

По информации журналиста Матийса Пога, английский клуб и агент игрока работают над трансфером 23-летнего итальянца. Туринцы готовы продать форварда за 30-35 миллионов евро.

"Фулхем" продолжает поиски нападающего после трансфера Митровича в "Аль-Хиляль". Клуб получил за форварда 50 млн евро.

В сезоне-2022/23 за "Ювентус" Кин сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 8 голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Мойзе Кин
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Источник:
dailymail

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