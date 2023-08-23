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Ювентус готов продать Кина за 30-35 миллионов евро
Фулхем продолжает поиски нападающего после трансфера Митровича
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Фулхэм" ведет переговоры с "Ювентусом" по переходу нападающего Мойзе Кина.
По информации журналиста Матийса Пога, английский клуб и агент игрока работают над трансфером 23-летнего итальянца. Туринцы готовы продать форварда за 30-35 миллионов евро.
"Фулхем" продолжает поиски нападающего после трансфера Митровича в "Аль-Хиляль". Клуб получил за форварда 50 млн евро.
В сезоне-2022/23 за "Ювентус" Кин сыграл в 40 матчах во всех турнирах и забил 8 голов.
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