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Алексис Санчес снова стал игроком Интера
Возвращение в Милан
Фото: ФК Інтер
Чилийский футболист Алексис Санчес вернулся в "Интер". Об этом "нерадзури" заявили на своих официальных ресурсах.
4 years later ????????????#ForzaInter #WelcomeAlexis pic.twitter.com/j6OOmARHQO— Inter (@Inter_en) August 26, 2023
Переход произошел на правах свободного агента. Стороны подписали годовалый контракт.
Минувший сезон Санчес провел в составе "Марселя". На его счету 18 голов и три ассиста в 44 матчах за "провансальцев".
До перехода во французский чемпионат чилиец три года выступал за "Интер". В футболке "нерадзури" он провел 109 матчей, отличившись 20-ю голами и 23 ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в четыре миллиона евро.
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