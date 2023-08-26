  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Алексис Санчес снова стал игроком Интера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алексис Санчес снова стал игроком Интера

Италия
(1 голосов)

Возвращение в Милан

Алексис Санчес снова стал игроком Интера

Фото: ФК Інтер

Новина українською

Чилийский футболист Алексис Санчес вернулся в "Интер". Об этом "нерадзури" заявили на своих официальных ресурсах.

Переход произошел на правах свободного агента. Стороны подписали годовалый контракт.

Минувший сезон Санчес провел в составе "Марселя". На его счету 18 голов и три ассиста в 44 матчах за "провансальцев".

До перехода во французский чемпионат чилиец три года выступал за "Интер". В футболке "нерадзури" он провел 109 матчей, отличившись 20-ю голами и 23 ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в четыре миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Лукаку заявил, что завтра отправится в Италию подписать контракт с Ромой
yellow-arrow
Рома и Челси продолжают переговоры по Лукаку: лондонцы хотят получить за аренду 10 млн фунтов
yellow-arrow
Рома оформила переход иранского нападающего
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексис Санчес Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде