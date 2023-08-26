Алексис Санчес снова стал игроком Интера

Чилийский футболист Алексис Санчес вернулся в "Интер". Об этом "нерадзури" заявили на своих официальных ресурсах.

Переход произошел на правах свободного агента. Стороны подписали годовалый контракт.

Минувший сезон Санчес провел в составе "Марселя". На его счету 18 голов и три ассиста в 44 матчах за "провансальцев".

До перехода во французский чемпионат чилиец три года выступал за "Интер". В футболке "нерадзури" он провел 109 матчей, отличившись 20-ю голами и 23 ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 34-летнего нападающего в четыре миллиона евро.