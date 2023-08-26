Серия А. Аталанта проигрывает новичку, Коваленко не играл за Эмполи

Серия А. Второй тур

Фрозиноне. "Бенито Стирпе"

"Фрозиноне" - "Аталанта" 2:1

Голы: Харруи 5, Монтеризи 24 - Д. Сапата 56

"Фрозиноне": Черофолини, Ойоно, Монтеризи, С. Романьоли, Маркицца, Джелли, Барренечеа (Брешианини 74), Маццителли, Баес (Гарритано 60), Хеддира (Чуни 83), Харруи (Шимински 83)

"Аталанта": Муссо, Джимсити (Муриэль 75), Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста (Зортеа 46), Де Роон, Коопмейнерс, Руджери (Баккер 81), Эдерсон, Лукман (Де Кетеларе 46), Д. Сапата (Скамакка 68)

Предупреждения: Барренечеа 28 - Лукман 40, Де Роон 45+3

В предыдущем сезоне "Аталанта" изменилась. Она играла скучно и медленно. Но хотя бы организованно. Что принесло пятое место в лиге. Нынешний сезон начала похоже. На выезде против "Сассуоло" играла медленно, но постепенно наращивала преимущество и забила два мяча после 82-ой минуты. А Джан Пьеро Гасперини был прежде всего доволен фундаментом хорошей, солидной обороны. Но сегодня все покатилось. И без атаки, и без обороны.

Победитель Серии Б "Фрозиноне" и в первом туре играл дома и начал ранним голом в ворота "Наполи". Того же Харруи. Теперь он воспользовался потерей Лукмана, сместился мимо Джимсити и положил мяч под дальнюю стойку. Затем в бардаке после углового Монтеризи протолкнул мяч в сетку. После каждого из голов "Аталанта" могла сравнять. Но Дзаппакоста замкнул в падении выше, а Монтеризи забликировал его же перед воротами.

В целом же "Фрозиноне" держался отлично. Давление соперника в первом тайме большей частью было бестолковым. Фаворит почти не создавал моменты, не попал в створ ворот. По ударам по воротам в целом проиграл тайм.

В начале второго тайма Сапата, вроде бы уходящий из команды, получил от Эдерсона, прикрыл корпусом, развернулся и забил. Началось давление. Но хозяева сняли его заменами. Даже создали три атаки с тремя ударами по воротам. Хотя и неточными. Правда, гости также произвели замены и начали создавать. Скамакка и Де Кетеларе разыграли и вывели Скальвини в центр штрафной, Шарль бил из правой части. Но Черофолини выручал.

Финальный штурм состоялся, но запомнился лишь чуть неточным ударом Скамакки головой с углового.

Отличное выступление подопечных Эусебио Ди Франческо и крайне слабое - Гасперини. Последний, похоже, ошибся. Первый матч для него выиграли вышедшие тогда на замену Де Кетеларе, Зортеа и Адопо. Разумнее было бы поставить хотя бы кого-то из них сегодня в стартовый состав. Как и Скамакку.

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Монца. "U-Power Стадиум"

"Монца" - "Эмполи" 2:0

Голы: Кольпани 45, 53

Опасно для "Эмполи". Предыдущие два сезона он провел ближе к середнякам. Но летом потерял очень важных игроков, был вынужден перестраиваться. В первом туре проиграл дома стратегически очень важный матч "Вероне". А здесь вновь уступил, пусть и в гостях более сильной "Монце". Победа хозяев абсолютно заслуженная. Кольпани оформил дубль, в том числе мощным ударом в "девятку".

Виктор Коваленко только-только присоединился к "Эмполи". Сегодня он уже попал в заявку, но на поле не вышел. Из пяти замен одна была выходом опорника. Фаццини. Также уходил опорник Марин, но его заменил игрок атаки.