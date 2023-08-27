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Дубль Жиру с пенальти. Милан – Торино 4:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Оливье продолжает забивать

Дубль Жиру с пенальти. Милан – Торино 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча второго тура итальянской Серии А, в котором "Милан" дома разгромил "Торино". Команды обменялись голами в середине первого тайма, однако "россонери" до перерыва смогли отличиться еще дважды. Точку в поединке поставил Оливье Жиру на 65-й минуте, реализовав свой второй пенальти за матч. Сейчас "Милан" лидирует в турнирной таблице, а французский нападающий является лучшим бомбардиром Серии А.

"Милан" – "Торино" 4:1

Голы: Пулишич 33, Жира 43 (пен.), 65 (пен.), Эрнандес 45+1 – Схуурс 36

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В статье: Оливье Жиру Торино Милан
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