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Суд сократил срок дисквалификации экс-президента Ювентуса
Аньелли обжаловал новую дисквалификацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Напомним, бывшего президента "Ювентуса" Андреа Аньелли. отстранили от футбола на 2 года за фиктивный прирост капитала. Позднее срок отстранения был продлен еще на 16 месяцев – суд принял такое решение после слушания по делу о махинациях "Юве" с зарплатами игроков. Аньелли обжаловал новую дисквалификацию.
Сегодня апелляционный суд Федерации футбола Италии вынес свой вердикт. Срок отстранения Аньелли за дело о махинациях с зарплатами был сокращен до 10 месяцев. Также была снижена сумма штрафа для экс-главы "бьянконери" – с 60 тысяч евро до 40 тысяч.
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