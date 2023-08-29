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Суд сократил срок дисквалификации экс-президента Ювентуса

Италия
(1 голосов)

 Аньелли обжаловал новую дисквалификацию

Суд сократил срок дисквалификации экс-президента Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Напомним, бывшего президента "Ювентуса" Андреа Аньелли. отстранили от футбола на 2 года за фиктивный прирост капитала. Позднее срок отстранения был продлен еще на 16 месяцев – суд принял такое решение после слушания по делу о махинациях "Юве" с зарплатами игроков. Аньелли обжаловал новую дисквалификацию.

Сегодня апелляционный суд Федерации футбола Италии вынес свой вердикт. Срок отстранения Аньелли за дело о махинациях с зарплатами был сокращен до 10 месяцев. Также была снижена сумма штрафа для экс-главы "бьянконери" – с 60 тысяч евро до 40 тысяч.

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
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Источник:
calcioefinanza

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