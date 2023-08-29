Милан не исключает вероятность продажи своего защитника Баварии

Как передает Calciomercato, "Бавария" уже связалась с агентством, представляющим интересы Пьера Калулу, но не с руководством "россонери".

"Милан" хочет получить за француза минимум 30 млн евро. При этом главный тренер "россонери" Стефано Пиоли не хотел бы отпускать Калулу.

В прошлом сезоне 23-летний центральный защитник провел 34 матча в Серии А и забил 1 гол.