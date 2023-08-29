  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан не исключает вероятность продажи своего защитника Баварии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан не исключает вероятность продажи своего защитника Баварии

Италия
(1 голосов)

Милан хочет получить за француза минимум 30 млн евро

Милан не исключает вероятность продажи своего защитника Баварии

gettyimages

UA-Футбол
Новина українською

Как передает Calciomercato, "Бавария" уже связалась с агентством, представляющим интересы Пьера Калулу, но не с руководством "россонери".

"Милан" хочет получить за француза минимум 30 млн евро. При этом главный тренер "россонери" Стефано Пиоли не хотел бы отпускать Калулу.

В прошлом сезоне 23-летний центральный защитник провел 34 матча в Серии А и забил 1 гол.

По теме
yellow-arrow
Суд сократил срок дисквалификации экс-президента Ювентуса
yellow-arrow
Экс-хавбек Шахтера в шаге от перехода в ПАОК
yellow-arrow
Тур главных лидеров и главных аутсайдеров. Итоги второго тура Серии А
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Милан Пьер Калулу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
calciomercato

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде