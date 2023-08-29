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Милан не исключает вероятность продажи своего защитника Баварии
Милан хочет получить за француза минимум 30 млн евро
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Как передает Calciomercato, "Бавария" уже связалась с агентством, представляющим интересы Пьера Калулу, но не с руководством "россонери".
"Милан" хочет получить за француза минимум 30 млн евро. При этом главный тренер "россонери" Стефано Пиоли не хотел бы отпускать Калулу.
В прошлом сезоне 23-летний центральный защитник провел 34 матча в Серии А и забил 1 гол.
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Источник:calciomercato
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