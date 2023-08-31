Павар: Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в Интер

Защитник Бенджамен Павар прокомментировал свой переход из "Баварии" в "Интер".

"Интер» — клуб-победитель. Можно просто посмотреть на эти трофеи, что он выиграл. Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в «Интер».

Планирую выиграть скудетто, чтобы "Интер" получил вторую звезду. Я живу, чтобы выигрывать трофеи, и это важно для болельщиков и клуба", — цитирует Павара пресс-служба команды.