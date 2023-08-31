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Павар: Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в Интер
Павар прокомментировал свой переход в Интер
Фото: https://twitter.com/Inter
Защитник Бенджамен Павар прокомментировал свой переход из "Баварии" в "Интер".
"Интер» — клуб-победитель. Можно просто посмотреть на эти трофеи, что он выиграл. Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в «Интер».
Планирую выиграть скудетто, чтобы "Интер" получил вторую звезду. Я живу, чтобы выигрывать трофеи, и это важно для болельщиков и клуба", — цитирует Павара пресс-служба команды.
27-летний француз подписал с миланцами контракт до лета 2028 года. Фуллбек обошелся "нерадзурри" в 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне Бенжамен провел за "Баварию" 43 матча, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.
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