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Павар: Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в Интер

Италия
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Павар прокомментировал свой переход в Интер

Павар: Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в Интер

Фото: https://twitter.com/Inter

UA-Футбол
Новина українською

Защитник Бенджамен Павар прокомментировал свой переход из "Баварии" в "Интер".

"Интер» — клуб-победитель. Можно просто посмотреть на эти трофеи, что он выиграл. Я играю в футбол, чтобы побеждать, поэтому решил перейти в «Интер».

Планирую выиграть скудетто, чтобы "Интер" получил вторую звезду. Я живу, чтобы выигрывать трофеи, и это важно для болельщиков и клуба", — цитирует Павара пресс-служба команды.

27-летний француз подписал с миланцами контракт до лета 2028 года. Фуллбек обошелся "нерадзурри" в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бенжамен провел за "Баварию" 43 матча, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Интер (Милан) Бенжамен Павар
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Источник:
Inter

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