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Рома официально объявила о подписании Лукаку
Бельгиец возвращается в Италию
roma
"Рома" официально объявила о подписании Ромелу Лукаку. "Челси" и "Рома" достигли договоренности об аренде Ромелу Лукаку на сезон. Римляне заплатят лондонскому клубу 5 миллионов фунтов. Сам Лукаку получит в Риме 6 миллионов фунтов зарплаты.
"Челси" прописал отступные в контракте аренды Ромелу с "Ромой". Римляне смогут выкупить нападающего по завершению сезона за 37 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Ромелу провел 37 матчей за "Интер", забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. "Челси" летом 2021-го покупал Лукаку за 113 миллионов евро.
ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! ????????????#ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2023
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