Рома официально объявила о подписании Лукаку

"Рома" официально объявила о подписании Ромелу Лукаку. "Челси" и "Рома" достигли договоренности об аренде Ромелу Лукаку на сезон. Римляне заплатят лондонскому клубу 5 миллионов фунтов. Сам Лукаку получит в Риме 6 миллионов фунтов зарплаты.

"Челси" прописал отступные в контракте аренды Ромелу с "Ромой". Римляне смогут выкупить нападающего по завершению сезона за 37 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Ромелу провел 37 матчей за "Интер", забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. "Челси" летом 2021-го покупал Лукаку за 113 миллионов евро.