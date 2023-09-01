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Официально. Милан подписал Йовича. Фиорентина отпустила его бесплатно
"Реал" не получает ничего
Фото: https://twitter.com/acmilan
"Милан" объявил о трансфере Луки Йовича из "Фиорентины". Джанлука ди Марцио утверждает, что "фиалки" отпустили сербского форварда бесплатно.
Нападающий подписал контракт на сезон.
По условию трансфера Йовича из "Реала" в "Фиорентину" прошлым летом, мадридский клуб должен был получить 50% средств с перепродажи. Таким образом за этот переход Мадрид не получил ничего.
Йович провел в прошлом сезоне 50 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
???????? ???????????????? ????????????????????́ ????⚫— AC Milan (@acmilan) September 1, 2023
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Comunicato Ufficiale ➡️ https://t.co/Tr57BEn1W3#ACMQuest #SempreMilan pic.twitter.com/84FkihANAV
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