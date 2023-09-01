Официально. Милан подписал Йовича. Фиорентина отпустила его бесплатно

"Милан" объявил о трансфере Луки Йовича из "Фиорентины". Джанлука ди Марцио утверждает, что "фиалки" отпустили сербского форварда бесплатно.

Нападающий подписал контракт на сезон.

По условию трансфера Йовича из "Реала" в "Фиорентину" прошлым летом, мадридский клуб должен был получить 50% средств с перепродажи. Таким образом за этот переход Мадрид не получил ничего.

Йович провел в прошлом сезоне 50 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.