Аль-Ахли и Аль-Иттихад претендуют на Погба

Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 30-летнего француза претендуют "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад". Команды еще могут подписать игрока, так как трансферное окно в Саудовской Аравии остается открытым.

Напомним, в последнем матче против "Эмполи" (2:0) Погба снова травмировался. Об этом сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

В минувшем сезоне Поль Погба из-за травм провел 10 матчей за "Ювентус", отметившись одной голевой передачей. В этом сезоне он дважды появлялся на поле и отыграл 52 минуты. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.