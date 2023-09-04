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Аль-Ахли и Аль-Иттихад претендуют на Погба
В минувшем сезоне Поль Погба из-за травм провел 10 матчей за Ювентус
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Поль Погба может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, сообщает Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, на 30-летнего француза претендуют "Аль-Ахли" и "Аль-Иттихад". Команды еще могут подписать игрока, так как трансферное окно в Саудовской Аравии остается открытым.
Напомним, в последнем матче против "Эмполи" (2:0) Погба снова травмировался. Об этом сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.
В минувшем сезоне Поль Погба из-за травм провел 10 матчей за "Ювентус", отметившись одной голевой передачей. В этом сезоне он дважды появлялся на поле и отыграл 52 минуты. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.
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