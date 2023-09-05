Миланские клубы к дерби готовы. Итоги третьего тура Серии А

Сассуоло - Эллас Верона 3:1

Рома - Милан 1:2

Торино - Дженоа 1:0

Аталанта - Монца 3:0

Удинезе - Фрозиноне 0:0

Наполи - Лацио 1:2

Болонья - Кальяри 2:1

Интер - Фиорентина 4:0

Эмполи - Ювентус 0:2

Лечче - Салернитана 2:0

В четвертом туре нас ожидает Миланское дерби. И его участники подойдут к нему во всеоружии. Единственными, кто не потерял очки после трёх туров, с 16-ю забитыми мячами и двумя пропущенными в них на двоих. А единственные с девятью очками они из-за поражений "Наполи" и "Вероны" в третьем туре. Зато "Ювентус", "Аталанта", "Лацио", "Сассуоло" в этом туре вернулись, реабилитировались.

"Интер" - "Фиорентина" и "Рома" - "Милан"

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно ещё перед началом матча назвал "Интер" "боевым кораблем" и оказался абсолютно прав. "Нерадзурри" не танцуют, не феерят, даже не играют быстро. В воскресенье в первые 23 минуты играли апатично, ничего не создавали, даже не прессинговали как следует. Но стоило запрессинговать однажды - как Димарко отобрал, навесил слева, а Тюрам вколотил головой. И далее соперника снесли.

Причем снесли практически в контратаках, отдавая мяч 60 процентов времени. Могли себе это позволить, учитывая, что блестяще прикрывали оборону уже в третьем туре подряд. Команда Симоне Индзаги - до сих пор единственная, кто не пропускал в лиге. И это также совершенно не случайно.

Лаутаро Мартинес, как и в первом туре, оформил дубль. Но на этот раз о "Лаутарозависимости" нет причин говорить. Поскольку героем матча стал его напарник в атаке. Первый гол Тюрама в Италии, затем второй ассист пасом на ход с левого фланга, затем заработанный пенальти. Разносторонний форвард, успевающий везде и отлично понимающий, что от него требуется.

"Фиорентина"? В предыдущем сезоне она яростно боролась с "Интером", даже победила его на "Меацца" в лиге. В целом не проиграла ему в гостях в трёх из четырёх предыдущих матчей. Но на этот раз развалилась. Возможно, из-за усталости после сверхинтенсивного матча Лиги Конференций в четверг. Тем более, что Итальяно по сравнению с ним выполнил лишь одну замену в стартовом составе. Но все равно непростительно.

"Мы были в игре до первого пропущенного, " - заявил после матча Итальяно. "Но затем не сделали ничего для того, чтобы создать им хотя бы какие-нибудь трудности. Когда ты готов не на сто процентов, очень тяжело против Топ-команд. Я надеялся, что ментальный подъем после победы в четверг компенсирует усталость, но мы не отреагировали даже на первый вызов. Это не мы".

"Мы будем работать тяжело, чтобы такое выступление не повторилось".

Впервые за 15 очных матчей кто-либо выиграл с разницей более двух мячей. С разницей в четыре мяча кто-либо выиграл впервые с 2000-го года.

"Милан" также выглядит не феерично, но очень мощно. Против "Ромы" ему даже не понадобились какие-то особенные силы. Даже после удаления Томори на 61-ой минуте он чувствовал себя комфортно и лишь в районе 80-ой прижался к своим воротам. До этого же с самого начала матча полностью контролировал игру. При том, что не ускорялся, не создавал много, а главным образом душил соперника в центре поля.

Ранний пенальти благодаря ошибке вратаря римлян Руя Патрисиу, гол Леау в начале второго тайма, лежа на газоне через себя (португалец заявил, что пытается забить такой уже три года), полное преимущество в опорной зоне - этого хватило для заслуженной победы.

"Рома"? Жозе Моуриньо заявляет, что его команда не умеет играть в быстрый футбол. В пятницу "Милан" предложил ей медленный физически мощный, и она все равно не выдержала. Ромелу Лукаку, Сердар Азмун, Лоренцо Пеллегрини все еще не набрали форму, но проблема команды прежде всего не в атаке, а в центре поля, центре обороны и в воротах. Она просто выглядит слабой командой.

Моуриньо даже отказался прийти на послематчевую пресс-конференцию. Скорее всего, он нашёл претензии к арбитрам. Но на самом деле предъявлять их должен лишь себе и своей команде. Оформившей худший старт сезона за 73 года.

Впервые за 12 лет "Рома" не побеждает ни в одном из трех первых туров. В 31-ый рекордный для всей лиги раз "Милан" побеждает ее в гостях в Серии А. Оливье Жиру в этом сезоне забил четыре гола в Серии А; Больше за "Милан" в первых трех турах в последний раз забивал Андрей Шевченко в сезоне 2001–02 (4). Также во второй раз в карьере француз забил в шести матчах лиги Топ-5 подряд.

"Ювентус"

Тем временем "Ювентус" подкрался незаметно. С семью очками после трех туров с одним пропущенным. Вроде бы в третьем туре задание было лёгким. Выезд к худшей команде лиги, не забившей ни одного мяча, не набравшей ни одного очка и ещё и вылетевшей из Кубка дома от команды из Серии Б. Но и такое нужно выполнить. Массимилиано Аллегри предостерегал от подводных камней, от соперника, играющего в футбол.

"Эмполи" и вправду играл в футбол, старался, двигался, искал атаку. Но и "Юве" не засыпал. Оставил тосканцев без ударов в створ, сам атаковал, нагнетал, пытался играть быстро. Часто забрасывал с флангов в штрафную. Без особой мысли. Ясно, что его игра в атаке всё ещё не налажена. Но качество, желание и организованность присутствуют. Их хватило против аутсайдера.

Главное - форварды работают. Аллегри заявил, что Федерико Кьеза для него практически как новичок, а Душан Влахович работает намного лучше, чем в предыдущем сезоне. Хотя последний в Эмполи и не реализовал пенальти. А запасной форвард Милик заработал ассист пасом со своей половины поля. И попадал в перекладину. Ещё один запасной нападающий - Кен - попал в стойку.

Когда команда в целом организованна - такие старания форвардов способны решить. Аллегри остался доволен прежде всего работой в обороне, а также высоким темпом игры.

В конце мая "Ювентус" проиграл в Эмполи со счетом 1:4. Но тогда за час до матча он узнал о снятии десяти очков. Сейчас он приехал в тот же город абсолютно спокойным.

"Наполи" - "Лацио"

Чемпион не впечатлял ещё в двух первых турах против гораздо более слабых команд. Но все же обе переиграл с разницей в два мяча. А здесь играл против команды, начавшей сезон с двух поражений. Команды, не переигрывавшей его в Неаполе дважды подряд с 1937-го года. С другой стороны, в том-то и дело, что предыдущий очный матч в Неаполе в марте "Лацио" выиграл. И вообще он серебряный призер с опытным тренером.

В первые 29 минут "Лацио" выдержал под бешеным давлением. Как весь матч в марте. И даже защитил своего вратаря Проведеля от тяжелой работы. А затем просто переигрывал соперника, легко выходя из-под прессинга, разыгрывая интересные комбинации. "Орлы" просто играли по алгоритму Маурицио Сарри, пользовались его фундаментом короткого паса. Забили пяткой, также в контратаке силами новичка Камады.

Сарри заявил, что единственная разница между первыми двумя матчами и этим - характер, желание бороться. А автор гола пяткой Луис Альберто, также умно пропустивший мяч во время гола Камады, согласился, что яростная критика в адрес команды после двух первых туров мотивировала её.

"Наполи"? Жизнь без Лучано Спаллетти, Кристиано Джунтоли и столпа обороны Ким Мин-Чже (и с наполовину травмированным Кварацхелией) непроста. Руди Гарсия заявил, что команда заслуживала вести в счёте в перерыве (по моментам - вряд ли), признал неудачный второй тайм, даже удивился такой неорганизованной игре после перерыва. И в целом по матчу признал недостаток жёсткости в единоборствах.

"Мы должны уметь не проиграть матч, который не способны выиграть".

В предыдущие два сезона "Наполи" не проигрывал в лиге ранее 13-го тура. Теперь проиграл уже в третьем, причем заслуженно.

"Аталанта"

Бергамцы вначале спокойно переиграли "Сассуоло", а затем довольно спокойно проиграли "Фрозиноне". Было непонятно, на что они способны в целом в сезоне. Даже сам Джан Пьеро Гасперини заявил, что должен подумать и, возможно, пересмотреть цели. Третий тур доказал, что цели по-прежнему высоки. Крепкую "Монцу" в итоге разгромили. Хотя игра не предвещала такого. Качество, реализация в ключевые моменты, характер сыграли.

Получилось похоже на матч "Интера". Также немного сонное начало "нерадзурри" (в этом случае целых 34 минуты), также около сорока процентов владения мячом, но также в итоге разгром.

Сыграли кадровые решения. Новички Джанлука Скамакка и Шарль Де Кетеларе очень помогли выходом на замену в первом туре, но во втором вновь начали в запасе. Теперь Гасперини выпустил наконец-то обоих с первых минут и получил дубль от первого и ассист от второго.

Другие

"Лечче" по очкам делит третье место с "Ювентусом". После камбеков против "Лацио" и "Фиорентины" он играл дома против аутсайдера, то есть, можно сказать, был обязан победить. И победил. Хотя между голом в самом начале и в самом конце матча больше отбивался и благодарил своего вратаря.

"Верона" по очкам после второго тура делила первое место. Но в третьем вернулась на круги своя. Она не играла плохо, на 63-ей минуте счет был 1:1. Однако затем Доменико Берарди дублем принес "Сассуоло" победу. Он не играл в первых двух турах, практически бастуя. Требуя перехода. И без него команда выглядела откровенно слабо. С ним же - совсем другое дело.

"Торино" сумел додавить новичка дома в добавленное время совершенно унылого матча. Не ахти какое достижение, но все же первая победа в сезоне. Такую же добыла "Болонья" также в матче дома против новичка. На 89-ой минуте. Хотя вот как раз она полностью заслужила своим доминированием.

Третий же новичок, "Фрозиноне", также играл в гостях против традиционного середняка, но он как раз сумел не пропустить в концовке. И, можно сказать, подтвердил победу над "Аталантой" во втором туре.

Украинский след

Руслан Малиновский на этот раз отыграл 58 минут. Действуя ближе к центру, а не к флангу. И больше в глубине. Пытался помогать в распасовке, выходе из-под прессинга. Касался мяча очень далеко от ворот соперника. Обычно даже не участвовал в первой волне прессинга. Хотя можно отметить, что помогал обороне, хорошо прикрывал свои зоны. Хотя и статистика единоборств слаба - четыре всего, одно выигранное.

Получил желтую карточку за срыв опасной атаки толчком сзади.

В атаке на этот раз не сделал и вовсе ничего. Даже касаясь мяча лишь очень далеко до ворот соперника (во втором туре против "Лацио" хотя бы нанес заблокированный удар и принимал мяч в штрафной). По касаниям мяча на момент ухода никто на поле не был хуже его - по 19 у него и еще троих, по передачам и их точности хуже были трое – 16, 62.4 процента.

СМИ отмечали его тактическую оборонительную работу, действия между линиями. Но и неточность и полное отсутствие угрозы в атаке. Соглашались, что "это еще не настоящий Малиновский" (Евроспорт). Ставили оценки "5" и "5.5", обычно еще несколько игроков получали такие же либо более низкие. Три главные газеты Италии поставили плохую "пятерку".

Виктор Коваленко дебютировал за "Эмполи" на 72-й минуте. Старался и в обороне, и в атаке. В одной из очень неприятных ситуаций в штрафной его команды сумел выбить мяч. Успел коснуться мяча 19 раз за 26 минут с добавленными (по сравнению с 19-ю за 60 минут Малиновского прилично) причем и в центре обороны, и в центре поля, и на правом фланге атаки. Дважды пытался прорываться на дриблинге.

Правда, после его неточного паса головой в направлении штрафной соперника началась контратака оппонента. Украинец находился позади Милика и не мог помешать ему отдать ассист со своей половины поля. А 69 процентов точных передач - худший показатель среди полевых игроков обеих команд.

Его команда без очков и забитых мячей после трех туров.

Лучший игрок тура - Маркус Тюрам ("Интер"). Гол, ассист и заработанный пенальти

Прорыв тура - "Лацио". После двух поражений победа в гостях над чемпионом

Разочарование тура - "Фиорентина". Развалилась

Лучший вратарь тура - Стефано Турати ("Фрозиноне"). Вратарь новичка не пропустил в гостях

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Интер"). Капитан боевого корабля

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