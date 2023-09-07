Экономия зарплат и трансферов и при этом усиление. Итоги летнего Меркато в Серии А

Летом 2023-го года в Серии А большей частью пытались сократить зарплатную ведомость. А деньги на трансферы появлялись только после продаж. И не у всех получалось продать.

Общая картина

После трех лет подряд на втором месте по тратам на трансферы Серия А этим летом скатилась сразу на четвертое с 854-мя миллионами евро. Причем она не стала тратить меньше. Просто Англия, Франция (замена Лионеля Месси и Неймара в "Пари Сен-Жермен" стоит дорого) и Саудовская Аравия - больше.

Заработки лиги на трансферах остались третьими в мире, но достигли 1.2 миллиарда согласно Transfermarkt. Да, у этого сайта, как и у любого другого, нет полных данных о всех суммах за всю историю. Но из того, что есть, выходит, что речь о рекорде Серии А. 169 миллионов прибыли - также рекорд. Уж точно прогресс по сравнению с 27, минус 126, минус 172, минус 399 в предыдущие годы.

В Италии наконец-то научились зарабатывать. И не только благодаря деньгам из АПЛ и Саудовской Аравии. Но и благодаря экономии.

"Милан", "Ювентус", "Рома", "Лацио" до сих пор в тисках УЕФА и Финансового Фейр-Плей. "Наполи" и "Фиорентина" сами никогда не хотят тратить, у "Аталанты" не так много денег. "Интер" же должен вернуть кредит в 350 миллионов евро уже в мае 2024-го года, потому логично, что не в настроении тратить.

Calcio E Finanza проанализировал нынешние зарплаты игроков грандов Серии А. И увидел их уменьшение. Что не помешало летом 2023-го года усилиться или хотя бы не ослабеть. То есть спортивные и генеральные директоры поработали на совесть.

"Наполи" и "Ювентус"

Чемпион как раз ослабел. Он потерял не только Лучано Спаллетти. Лето завершил с убытком в 26 и расходами в 104 миллиона евро, но большинство ушло на выкуп арендованных. Ушел столп обороны Ким Мин-Чже, а новичок 22-летний бразилец Натан, как признают в клубе, еще не готов к европейскому футболу. Молодые сырые Каюст из "Реймса" и Линдстрем из "Айнтрахта" заменили опытных Ндомбеле и Лосано.

Удалось сократить зарплаты по сравнению с предыдущим сезоном с 71.8 миллионов брутто до 68-ми. Но это до новых контрактов Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии. В старых вместе они получают смешные для их уровня 5.5 миллионов НЕТТО.

"Ювентус" не усилился. Его экономическое положение ужасно, особенно без участия в Еврокубках. От нового спортивного директора Кристиано Джунтоли, творца чемпионского "Наполи", ожидали каких-то гениальных находок, но он потратил слишком много на выкуп арендованных. Реальные новички - латерали Веа и Камбиазо, 20-летний центральный защитник Гонсалес.

Ушли Ди Мария, Куадрадо, Паредес, Леонардо Бонуччи. Причем последнего, легенду клуба, выпихивали очень некрасиво. Но хотя бы на их зарплатах сэкономили. В целом удалось сократить зарплаты брутто с 121.3 до 75.1, и это огромное достижение. Как и продажа Дениса Закарии "Монако" за 20 миллионов. Но даже с ней трансферное сальдо "Юве" (доходы от трансферов минус расходы на них) - минус 21.6.

Ромелу Лукаку не купили, потому что не удалось продать Федерико Кьезу либо Душана Влаховича. И Массимилиано Аллегри вынужден говорить, что Кьеза для него - как новый трансфер.

"Рома"

Владельцы "Ромы" сняли ее с биржи, но это не помогло влить деньги на трансферы. Год назад были потрачены лишь семь миллионов, сейчас - 2.5 (на Паредеса). Зато проведена отличная работа с арендами и свободными агентами. Защитники Н'Дика и Кристенсен, полузащитники Ауар и Ренату Саншеш, форварды Азмун и Лукаку. Также сделаны деньги на продаже глухих запасных и молодежи.

В начале лета Жозе Моуриньо выставлял фото команды с зияющей дырой на месте центрфорварда. Тяжелая травма Тэмми Абрахама и вправду оставила дыру. Лукаку, которого подписали с большим шумом и пафосом на падающем флажке, способен заполнить ее.

Проблема в травматичности новичков. Саншеш и Ауар уже вылетели, Азмун приехал травмированным. Моуриньо честно заявил, что "Рома" с ее скромным бюджетом смогла подписать таких игроков именно благодаря их травматичности. Иначе бы они стоили гораздо больше и играли бы за гораздо более сильные клубы.

Позитив - 65 миллионов прибыли на трансферах. Негатив - рост зарплат брутто с 88.3 до 104.7, потеря Рожера Ибаньеса (Саудовская Аравия за 30 миллионов), Неманьи Матича ("Ренн") и молодых талантов.

"Интер" и "Милан"





"Интеру" удалось выдать прибыль от трансферов в 69 миллионов и одновременно сократить зарплаты со 129-ти до 117.8. Очередной мастер-класс Джузеппе Маротты. Хотя для этого пришлось продать вратаря Онану "Манчестер Юнайтед" за 53.5 миллиона, Брозовича за 18, Гозенса за 13. Отпускать бесплатно опытных Шкриньяра, Джеко, Хандановича, Д"Амброзио, Гальярдини. В итоге поссорились с Лукаку и не выкупили его.

Симоне Индзаги заявил, что его команда потеряла летом пятерых игроков, которые были среди лучших на своих позициях в Италии.

Вместе с тем, слишком старый состав удалось омолодить. 30 миллионов за Бенжамена Павара - стоящая цена, свободный агент Маркус Тюрам уже с голом, двумя ассистами и заработанным пенальти в трех матчах. Новый вратарь Ян Зоммер не пропускал в них. Карлос Аугусто из "Монцы" - один из лучших латералей в лиге предыдущего сезона. Давиде Фраттези - игрок сборной Италии.

А Алексис Санчес, Дави Клаассен, Куадрадо, Марко Арнаутович добавят опыта и глубины скамье запасных.

"Милан", скорее всего, оказался бы в состоянии "Ювентуса" или "Ромы". Но ему сразу же удалось продать игрока за 64 миллиона (с бонусами до 80-ти). Правда, продать пришлось душу, болельщика команды Сандро Тонали, что вызвало ярость фанов и даже протесты против руководства. Руководства, уволившего Паоло Мальдини и Фредерика Массару. Тогда казалось, что клуб разваливается.

Но в итоге удалось наконец-то добавить яркости унылому, серому правому флангу атаки. Кристиан Пулишич уже забил дважды и продал кучу футболок, особенно в США. Самуэль Чуквуэзе из "Вильярреала", Ноа Окафор и Лука Ромеро здесь. То есть теперь Рафаэль Леау и Оливье Жиру не должны тащить всю атаку на себе.

Стефано Пиоли говорит, что хочет построить команду европейского типа - быструю, мощную, агрессивную - и требовал таких игроков. Такой двужильный опорник Тиджани Рейндерс из АЗ. Он уже стал любимцем болельщиков. Такой Рубен Лофтус-Чик. Должен войти в ритм Юнус Муса. То есть продажу Тонали, тяжелую травму Исмаэля Беннасера, уход в "Реал" Браима Диаса удалось компенсировать.

Также подписаны опытный второй вратарь Спортьелло, защитник Пеллегрино и форвард Йович. Хотя последнего взяли вынужденно, отчаянно пытаясь найти более статусного на подмену 37-летнему Жиру. Руководство критикуют и за неподписание статусных защитников после провалов в обороне предыдущего сезона.

Зарплаты в целом чуть-чуть снизились до 89.9 миллионов. Хотя трансферное сальдо - минус 43.5, потому что ненужных Ребича, Де Кетеларе, Салемакерса, Мессиаса, Татарушану, Балло-Туре, Ориги, Габбию, Мальдини приходилось отпускать в аренду или бесплатно. Хотя бы избавились от них.

"Интер" и "Милан" провели лучшее и быстрое Меркато в лиге и не случайно лишь они после трех туров набрали все девять очков.

"Лацио", "Аталанта" и "Фиорентина"

Серебряный призер постарался компенсировать уход Сергея Милинковича-Савича и усилиться под Лигу Чемпионов. Даже поднял зарплаты с 70-ти миллионов брутто до 81.1. Клаудио Лотито заявил, что потратил на трансферы в целом сто миллионов и построил Феррари. Правда, при этом трансферное сальдо вышло положительным на те же 11, да и Феррари вряд ли построен.

Даичи Камада и Маттео Гендузи - мощные трансферы в центре поля, Николо Ровелла - талант. Наконец-то есть дублер Чиро Иммобиле - Кастельянос из "Жироны". 22-летнего датского вингера Исаксена хотел "Милан" (как и Камаду), Сепе - опытный второй вратарь. Но хватит ли этого?

Лучшая оборона сезона 2022/23 не усилилась и уже пропустила четыре мяча в трех турах нового.

"Аталанта" в предыдущем сезоне играла непривычно уныло в атаке. Летом же решила разменять форвардов. Продала Расмуса Хойлунда "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов, отпустила Дувана Сапату, купила за 53 миллиона Туре и Джанлуку Скамакку. Второй уже забил дважды. А вот первый сразу же получил серьезную травму.

Проблемой также были латерали. Решат ли ее опытный Баккер и талантливый Холм? Заменит ли опытный новичок Колашинац Демираля, уехавшего в Саудовскую Аравию?

Джокером может стать арендованный у "Милана" Шарль Де Кетеларе. Он провел ужасный первый сезон в Италии, но в новом клубе начал голом и ассистом. Наследник Алехандро Гомеса, Йосипа Иличича, Руслана Малиновского на позиции "десятки"?

"Фиорентина" также сменила форвардов. Кабрала и Йовича на Нзола и Бельтрана. В пяти матчах нового сезона из восьми голов команды новички не забили ничего. Ведущий центральный защитник Игор заменен вечно травмированным Йерри Миной. Ушел в "МанЮнайтед" после долгой саги дирижер центр поля Амрабат. Заменят ли его как следует многострадальный Артур и Максим Лопес из "Сассуоло"?

Лучший новичок - Паризи. Но не факт, что именно он был нужен. Ведь играет на левом фланге обороны капитана Бираги.

Другие

Следует отметить "Болонью". Она потеряла Арнаутовича, Камбиазо и опорника Схутена, отпустила ветеранов Сориано и Сансоне, но построила интересную команду. Новички из АЗ (двое), "Унион Сен-Жилуаз", "Базеля" (двое), "Лестера", Салемакерс и бывший лидер центра поля "Аталанты" Фройлер, молодой Фаббиан из "Интера".

"Торино" разменял важных латералей Синго и Айну на талантливых Соппи и Белланову и надеется, что решил вечную проблему форварда с Сапатой. "Удинезе" потерял форварда Бету за 25 миллионов в "Эвертон", а также ведущих защитников Бекао и Удоджи. Надеется, что нашел талантов вместо них. Возможно, бывшая сенсация форвард Лоренцо Лукка реанимирует карьеру в 22 года.

У "Сассуоло", похоже, закончились таланты, а потери Фраттези и Лопеса в центре поля очень тяжелы. Он взял игроков из "Ромы", "Интера", "Валенсии", "Фейеноорда", "Ниццы" и попробует что-то выжать из них.

"Эмполи" потерял Топ-вратаря Викарио, Паризи, сменил полдюжины арендованных у грандов. В том числе взяв Виктора Коваленко. Но пока что без очков и забитых мячей в трех турах.

Из новичков лиги заметна "Дженоа". Игрок сборной Италии Матео Ретеги, Малиновский, Мессиас - мощные трансферы. Но хватит ли их и пары аренд из "Ювентуса" вдобавок к составу, который вылетал год назад из Серии А?

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