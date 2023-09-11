Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Погба сдал положительную допинг-пробу после матча с Удинезе. Француз тогда даже не вышел на поле
Француз употребил тестостерон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поль Погба сдал положительную допинг-пробу после матча "Ювентуса" с "Удинезе" 20-го августа. Французу грозит дисквалификация от футбола на 4 года.
В крови Поля нашли тестостерон, который расценивается как допинг и запрещен для употребления без офциального разрешения от врача. Максимальное наказание – отстранение от игр на 4 года.
Тем не менее, у Поля есть шансы защитится. В 2022-м году в крови полузащитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино также нашли допинг, но в итоге он был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.
Напомним, что практически весь пршлый сезон Погба восстанавливался после различных повреждений.
Популярное сейчас
- Украина - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию волейбольного четвертьфинала Евро
- СМИ назвали тренерский штаб Максимова в Днепре-1
- Украина должна подготовиться: против нее может сыграть новый Батистута с итальянским паспортом
- Италия теряет перед Украиной вингера Ювентуса и хавбека Ромы
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО