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Погба сдал положительную допинг-пробу после матча с Удинезе. Француз тогда даже не вышел на поле

Италия
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Француз употребил тестостерон

Погба сдал положительную допинг-пробу после матча с Удинезе. Француз тогда даже не вышел на поле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Поль Погба сдал положительную допинг-пробу после матча "Ювентуса" с "Удинезе" 20-го августа. Французу грозит дисквалификация от футбола на 4 года.

В крови Поля нашли тестостерон, который расценивается как допинг и запрещен для употребления без офциального разрешения от врача. Максимальное наказание – отстранение от игр на 4 года.

Тем не менее, у Поля есть шансы защитится. В 2022-м году в крови полузащитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино также нашли допинг, но в итоге он был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.

Напомним, что практически весь пршлый сезон Погба восстанавливался после различных повреждений.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба Удинезе
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Источник:
gazzetta.it

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