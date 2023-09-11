Погба сдал положительную допинг-пробу после матча с Удинезе. Француз тогда даже не вышел на поле

Поль Погба сдал положительную допинг-пробу после матча "Ювентуса" с "Удинезе" 20-го августа. Французу грозит дисквалификация от футбола на 4 года.

В крови Поля нашли тестостерон, который расценивается как допинг и запрещен для употребления без офциального разрешения от врача. Максимальное наказание – отстранение от игр на 4 года.

Тем не менее, у Поля есть шансы защитится. В 2022-м году в крови полузащитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино также нашли допинг, но в итоге он был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.

Напомним, что практически весь пршлый сезон Погба восстанавливался после различных повреждений.