Погба отстранили в результате позитивной допинг-пробы

Национальный антидопинговый комитет отстранил Поля Погба на неопределенный срок, сообщает "Ювентус". В крови футболиста нашли тестостерон после матча с "Удинезе" в 1-м туре Серии А.

Тестостерон, без специального показания от варчей считается допингом. Максимальное наказание – отстранение от игр на 4 года.

Примечательно, что Погба так и не появился на поле в том матче с "Удинезе", 20-го августа.

Тем не менее, у Поля есть шансы защитится. В 2022-м году в крови полузащитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино также нашли допинг, но в итоге он был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.

Напомним, что практически весь пршлый сезон Погба восстанавливался после различных повреждений.