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Погба отстранили в результате позитивной допинг-пробы
Принимал тестостерон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальный антидопинговый комитет отстранил Поля Погба на неопределенный срок, сообщает "Ювентус". В крови футболиста нашли тестостерон после матча с "Удинезе" в 1-м туре Серии А.
Тестостерон, без специального показания от варчей считается допингом. Максимальное наказание – отстранение от игр на 4 года.
Примечательно, что Погба так и не появился на поле в том матче с "Удинезе", 20-го августа.
Тем не менее, у Поля есть шансы защитится. В 2022-м году в крови полузащитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино также нашли допинг, но в итоге он был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.
Напомним, что практически весь пршлый сезон Погба восстанавливался после различных повреждений.
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