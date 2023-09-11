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Погба отстранили в результате позитивной допинг-пробы

Италия
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Принимал тестостерон

Погба отстранили в результате позитивной допинг-пробы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Национальный антидопинговый комитет отстранил Поля Погба на неопределенный срок, сообщает "Ювентус". В крови футболиста нашли тестостерон после матча с "Удинезе" в 1-м туре Серии А.

Тестостерон, без специального показания от варчей считается допингом. Максимальное наказание – отстранение от игр на 4 года.

Примечательно, что Погба так и не появился на поле в том матче с "Удинезе", 20-го августа.

Тем не менее, у Поля есть шансы защитится. В 2022-м году в крови полузащитника "Аталанты" Хосе Луиса Паломино также нашли допинг, но в итоге он был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.

Напомним, что практически весь пршлый сезон Погба восстанавливался после различных повреждений.

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В статье: Ювентус (Турин) Поль Погба
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Источник:
juventus.com

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