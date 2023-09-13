Старший сын Мальдини решил завершить карьеру игрока

Старший сын Паоло Мальдини Кристиан решил завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

С 2004 по 2016 годы Кристиан играл за детские и молодежные команды "Милана", однако не закрепился там. Его последним клубом был "Про Сесто", за который он выступал там в период с 2019 по 2022 годы.

Источник утверждает, что 27-летний Кристиан Мальдини начнет карьеру футбольного агента в команде Беппе Рисо.