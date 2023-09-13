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Старший сын Мальдини решил завершить карьеру игрока
Он хочет работать агентом
pianetamilan.it
Старший сын Паоло Мальдини Кристиан решил завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
С 2004 по 2016 годы Кристиан играл за детские и молодежные команды "Милана", однако не закрепился там. Его последним клубом был "Про Сесто", за который он выступал там в период с 2019 по 2022 годы.
Источник утверждает, что 27-летний Кристиан Мальдини начнет карьеру футбольного агента в команде Беппе Рисо.
???? Escl. - Christian #Maldini (27 anni) lascia il calcio giocato: l’ex difensore di Lecco e Pro Sesto, nonché primogenito della bandiera milanista Paolo Maldini, è pronto a iniziare una nuova carriera da procuratore all’interno della scuderia di Beppe Riso. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 12, 2023
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