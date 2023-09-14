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В случае расторжения контракта с Погба Ювентус начнет переговоры о трансфере с полузащитником Арсенала

Италия
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Ювентус может подписать Парти

В случае расторжения контракта с Погба Ювентус начнет переговоры о трансфере с полузащитником Арсенала

UA-Футбол
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Полузащитник "Арсенала" Томас Парти может продолжить карьеру в Италии. На 30-летнего ганца претендует "Ювентус", который рассматривает игрока как замену Полю Погба, сообщает La Repubblica

Ранее стало известно, что с Погба могут разорвать контракт, если будет установлено, что он нарушил антидопинговые правила, Ювентус уже приостановил выплаты по зарплате игроку.

В прошлом сезоне Парти провел за лондонскую команду 40 матчей, в которых забил три гола.

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В статье: Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Поль Погба Томас Парти
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Источник:
repubblica

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