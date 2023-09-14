Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В случае расторжения контракта с Погба Ювентус начнет переговоры о трансфере с полузащитником Арсенала
Ювентус может подписать Парти
Полузащитник "Арсенала" Томас Парти может продолжить карьеру в Италии. На 30-летнего ганца претендует "Ювентус", который рассматривает игрока как замену Полю Погба, сообщает La Repubblica
Ранее стало известно, что с Погба могут разорвать контракт, если будет установлено, что он нарушил антидопинговые правила, Ювентус уже приостановил выплаты по зарплате игроку.
В прошлом сезоне Парти провел за лондонскую команду 40 матчей, в которых забил три гола.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:repubblica
Популярное сейчас
- СМИ назвали страну, которая может стать основным препятствием для вступления Украины в ЕС
- В оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. Видео
- Отъезд Верратти, отставка Сантуша и новый тренер для Бундестим. Главные новости за 13 сентября
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн