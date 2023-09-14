В случае расторжения контракта с Погба Ювентус начнет переговоры о трансфере с полузащитником Арсенала

Полузащитник "Арсенала" Томас Парти может продолжить карьеру в Италии. На 30-летнего ганца претендует "Ювентус", который рассматривает игрока как замену Полю Погба, сообщает La Repubblica

Ранее стало известно, что с Погба могут разорвать контракт, если будет установлено, что он нарушил антидопинговые правила, Ювентус уже приостановил выплаты по зарплате игроку.

В прошлом сезоне Парти провел за лондонскую команду 40 матчей, в которых забил три гола.