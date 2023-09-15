Дерби Делла Мадоннина на пике. Милан и Интер встретятся в субботу в качестве победителей лета

В 2012-19 годах "Интер" не завершал сезон в Топ-2 Серии А, а "Милан" - в 2013-20. То есть обе - восемь лет подряд. Затем они вернулись. Более того - впервые в истории завершили в Топ-2 одновременно два сезона подряд. В предыдущем сезоне вновь отступили, на 3-4 места, а в начале нынешнего - вновь вернулись. Став единственными, кто не терял очков в первых трех турах.

Возможно, в нынешнем сезоне Миланские дерби будут играться прежде всего за 20-ое Скудетто. У обеих 19, и, как предполагает профессор экономики Католического Университета Милана Клаудио Сотторива, 20-ое позволит добывшему его увеличить стоимость бренда на 25 процентов. А это должно позволить увеличить доходы на похожие цифры, привлечь новых болельщиков. Убежать от соседей в развитии клуба.

Хотя с болельщиками и сейчас проблем нет. В сезоне 2022/23 в лиге "Интер" установил клубный рекорд посещения домашних матчей как минимум сорока лет, "Милан" - ровно 30-ти. Обе превзошли 70 тысяч. А по общему числу посещений во всех турнирах в Европе обе уступили лишь "Барселоне" и "Манчестер Юнайтед", набрав на двоих 3.83 миллиона. И на сезон 2023/24 абонементы были раскуплены мгновенно.

Дерби Делла Мадоннина на пике.

Тяжёлая первая половина 2023-го

Насколько важна лига для обеих? Настолько, что перед очной встречей в полуфинале Лиги Чемпионов (первым полуфиналом для "змей" за 13, а "дьяволов" за 16 лет) в апреле и наставник "Милана" Стефано Пиоли, и защитник "Интера" Франческо Ачерби заявляли, что выход в финал - последний шанс избежать плохого сезона. Последний даже заявил "дерьмового".

И выход "нерадзурри" не ослепил их, не лишил желания действовать летом. Да и не должен был. Поскольку в лиге прямо угрожал вылет из зоны ЛЧ. Впервые в истории Серии А кто-либо попал в Топ-3 с 12-ю поражениями в сезоне. А "россонери" впервые за 20 лет попали в Топ-4 с таким низким набором очков. Причём оба достижения состоялись лишь благодаря снятию очков у "Ювентуса".

Тренеры обеих команд дважды находились под прямой угрозой увольнения. "Интер" устраивал экстренные заседания и требовал от игроков уважать футболку, а Симоне Индзаги угрожал рассказать, кто ставит ему палки в колеса. Игроков "Милана" после очередного поражения звали на разговор ультрас.

Лето также начиналось тяжело. "Интер" проиграл финал Лиги Чемпионов, затем потерял Андре Онану, Милана Шкриньяра, Марцело Брозовича, Эдина Джеко, Ромелу Лукаку. Всех их Индзаги назвал одними из лучших на своих позициях в Италии. Завершил карьеру легендарный вратарь Самир Ханданович, ушел игрок сборной Германии Робин Гозенс.

Индзаги признал, что пришлось совершать кадровую революцию. Тем более, что активные попытки оставить Лукаку, выкупить его у "Челси" сорвались. Из-за самого игрока, еще с мая ведшего переговоры с "Ювентусом". "Интер" уже убедил лондонцев, но бельгиец вдруг перестал отвечать на звонки. Тогда узнали о "предательстве" игрока и отказались от него. Потеряв много времени.

Более того, финалист ЛЧ просто не мог позволить себе покупать перед тем, как продаст. Ведь он после почти 600 миллионов убытка за три сезона, еще и должен вернуть к маю кредит в 350 миллионов или перейдёт во владение кредиторов. Также его президент Стивен Чжан под экономическим судом по другим делам и другим кредитам.

Лето "Милана" началось еще тяжелее. С расставаний со Златаном Ибрагимовичем, Паоло Мальдини, Фредериком Массарой, Сандро Тонали. Душой клуба, его стержнем, хребтом. Расставаний внезапных, что усиливало ощущение паники, растерянности, злости у болельщиков, боязни скатывания в предыдущее десятилетие, которое в обоих клубах называли "эрой насмешек".

И "россонери" также не могли покупать сразу, несмотря на ожидаемую прибыль впервые за 17 лет, увеличение доходов на 40 процентов и стоимости бренда за 31 и 33 процента в два последних года (наибольшее в Европе). Пришлось пожертвовать Тонали, сделав его наибольшей продажей клуба и итальянца всей лиги в истории.

Купивший клуб в сентябре 2022-го года фонд RedBird во главе с Герри Кардинале взял для этого 600 миллионов кредита. Далеко не такого срочного для возвращения. Но американцы в целом приходят не тратить, а зарабатывать.

Победители лета

Зато к концовке лета оба клуба пришли победителями. Доказав, что уровень их людей в кабинетах и тренерских штабах - Джузеппе Маротты, Пьеро Аузилио, Джорджо Фурлани, Джеффри Монкады, Индзаги, Стефано Пиоли наивысший, и что так просто их не пошатнуть. В итоге они подписали 23-ех новых игроков на двоих, несомненно усилив команды. Прежде всего - скамьи запасных, которые их и подводили ранее.

Обеим даже удалось сократить зарплаты игроков. "Интеру" - с 129-ти миллонов до 117.8, "Милану" - с чуть более 90-та до 89.9. И обеим удалось существенно омолодить состав. Особенно это актуально для первого, слишком уж возрастного в предыдущем сезоне. Да и второй явно освежил. Настолько, что пресса говорит о "нулевом годе", практически начале нового проекта.

Маротта всегда полон комплиментов к тренеру. Как и Чжан, говорящий, что Индзаги, работающий третий год, стал для него подарком и особо ценен своим спокойствием. Кардинале очень уважает Пиоли, работающего почти четыре года, дал ему больше полномочий на уровне английского менеджера и рассчитывает, что выстроит целую клубную концепцию.

Настолько уважает, что уволил Мальдини и Массару, хотевших уволить его. И "Милан" даже не захотел искать внешнюю замену им. Просто дав больше власти Пиоли, Гендиру Фурлани и главному скауту Монкаде. А на пост спортивного директора продвинув Антонио Д'Оттавио из академии. И они провернули восемь покупок за пять недель на сумму около сотни миллионов евро.

Пиоли объявил летом, что хочет видеть команду европейского типа. Мощную физически, быструю, агрессивную, вертикальную, применяющую высокий прессинг. Такую, какая была в начале его каденции, но потерялась. Также хочет видеть баланс в атаке между флангами, а не дикий перекос в сторону левого Леау и Эрнандеса.

В первых трех турах мы все это увидели. Агрессивную вертикальную игру с восемью голами. Причем новый правый вингер Кристиан Пулишич выдал гол и ассист, а правый защитник Калабрия - ассист. Опорники Рейндерс и Лофтус-Чик уже с ассистом каждый.

Новички сразу же влились в командную игру, выглядя ее неотъемлемой частью. Рейндерс и Лофтус-Чик преобразили центр поля, разваленный уходом Тонали и тяжелой травмой Исмаэля Беннасера. А на скамье запасных бьют копытом Чуквуэзе, Окафор, Муса, Йович, Ромеро, Пеллегрино, второй вратарь Спортьелло. И уже состоявшиеся мастера, и очень талантливая молодежь.

В "Интере" сразу же влился Маркус Тюрам. С голом и ассистом. Его, кстати, удалось выхватить летом под носом у "Милана". Маротта вновь доказал гениальность в подписании свободных агентов. Новый вратарь Ян Зоммер в трех турах не пропускал вообще. А есть еще новички Хуан Куадрадо, Карлос Аугусто, Бенжамен Павар, Давиде Фраттези, Марко Арнаутович, Дави Клаассен, Алексис Санчес.

Не случайно Tuttosport называет субботнее дерби "Дебютант болл". Как минимум пятеро новичков должны выйти в стартовом составе на своё первое Дерби Делла Мадоннина в карьере.

Как пишет Gazzetta Dello Sport, для "Милана" символическим трансфером стал переход Малика Тиава еще год назад. Юный немец был куплен всего за 8.5 миллионов, а уже стоит 25. Пьер Калулу еще раньше вообще пришёл за мизер, а стоит 30. Этим же летом клуб сделал акцент на немного более опытных, но все же молодых игроков, у которых через год заканчиваются контракты, добившись скидок на них.

Для "Интера" же символическим, по мнению Gazzetta, стал Тюрам. 26-летний, из менее статусного клуба, то есть голодный, но с опытом в Лиге Чемпионов с "Боруссией" Менхенгладбах. А главное - свободный агент.

При этом и ветераны не отстают. Не пропускал центр обороны "Интера" Дармиан-Де Фрай-Бастони, забивал и ассистировал Думфриз, ассистировал Димарко, отлично держал центр поля Чалханоглу-Барелла-Мхитарян. У "Милана" Рафаэль Леау забил "Роме" в гостях ударом через себя, который, как говорит, искал три года, и ассистировал Эрнандесу.

Успехи латералей Думфриза, Димарко, ассист Куадрадо - краеугольный камень тактического построения Индзаги. Особенно сейчас, когда "Интер" пытается играть вертикальнее, высоко прессинговать, не просто держать мяч, а толкать его вверх. Успехи опорников и крайних защитников "Милана" - также краеугольный камень. Обе сейчас пытаются играть быстрее и агрессивнее, чем весной.

При этом главные центрфорварды отнюдь не в стороне. Лаутаро Мартинес в трех турах забил пять мячей, Оливье Жиру - четыре плюс ассист. Все еще говорят о Лаутарозависимости, а сообщения о травме Оливье все еще бросают "Милан" в дрожь. Последний во второй раз в карьере и впервые с 2015-го года забивал в шести матчах лиги подряд.

Кто фаворит?

Кто фаворит в нынешнем сезоне и его первом дерби? Фабио Капелло и Арриго Сакки заявляют, что состав "Интера" уже четвертый год сильнейший в Италии. Даже почетный вице-президент "Милана" Франко Барези считает его фаворитом. Мирча Луческу считает, что обе они немного выше всех, но сезон лишь начался.

Первое дерби предыдущего сезона, также в сентябре, "Милан" выиграл - 3:2. Но затем проиграл четыре подряд на ноль. Четыре поражения в дерби за сезон он потерпел впервые за 49 лет и во второй раз в истории. А четыре без забитых - впервые в истории. Мальдини заявлял, что в этих матчах и борьбы не было. Да и вообще в девяти из последних десяти дерби "Милан" пропускал первым. Десятое? 0:0.

Он и в предыдущем десятилетии испытывал некий комплекс неполноценности перед "Интером", дважды не побеждая его в пяти матчах подряд во всех турнирах. Затем исправился. Но текущая серия достигла четырёх. Хотя капитан "россонери" Калабрия заявляет, что они за лето изменились в нужную сторону, сменив стиль и добавив опытных игроков и подходят к дерби лучше, чем ранее.

Что точно ясно - Маротта не случайно ожидает в субботу великолепную игру и положительную рекламу Серии А.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine