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Ждем Малиновского. Лечче – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия
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Непростой выезд для генуэзцев

Ждем Малиновского. Лечче – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Лечче" принимает "Дженоа" Руслана Малиновского. Хозяева идут четвертыми в таблице, а гости – тринадцатыми. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 22 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Чемпионат Италии. 5-й тур.

22 сентября. 21:45. Лечче. "Стадио Виа Дель Маре"

Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляция матча Лечче – Дженоа
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Дженоа (Генуя) Лечче смотреть футбол онлайн
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