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Ждем Малиновского. Лечче – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Непростой выезд для генуэзцев
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лечче" принимает "Дженоа" Руслана Малиновского. Хозяева идут четвертыми в таблице, а гости – тринадцатыми. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 22 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Чемпионат Италии. 5-й тур.
22 сентября. 21:45. Лечче. "Стадио Виа Дель Маре"
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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