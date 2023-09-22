Ждем Малиновского. Лечче – Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Лечче" принимает "Дженоа" Руслана Малиновского. Хозяева идут четвертыми в таблице, а гости – тринадцатыми. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в пятницу, 22 сентября.

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Чемпионат Италии. 5-й тур.

22 сентября. 21:45. Лечче. "Стадио Виа Дель Маре"

Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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