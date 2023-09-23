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Ювентус хочет подписать своего экс-вингера
Игрок хорошо проявляет себя в Серии А
ANSA
Вингер "Сассуоло" Доменико Берарди до сих пор находится в сфере интересов "Ювентуса", однако подписать его может быть достаточно сложно.
Туринцы рассматривают еще одну попытку подписать игрока в январе. Однако теперь "Ювентус" уже не хочет платить более 15 млн евро, ведь Берарди 29 лет.
Доменико является воспитанником "Сассуоло". В 2013 году он переходил в "Ювентус" за 4,5 млн евро, но не сыграл за туринцев ни одного матча.
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Источник:TuttoJuve
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