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Ювентус хочет подписать своего экс-вингера

Италия
(1 голосов)

Игрок хорошо проявляет себя в Серии А

Ювентус хочет подписать своего экс-вингера

ANSA

Новина українською

Вингер "Сассуоло" Доменико Берарди до сих пор находится в сфере интересов "Ювентуса", однако подписать его может быть достаточно сложно.

Туринцы рассматривают еще одну попытку подписать игрока в январе. Однако теперь "Ювентус" уже не хочет платить более 15 млн евро, ведь Берарди 29 лет.

Доменико является воспитанником "Сассуоло". В 2013 году он переходил в "Ювентус" за 4,5 млн евро, но не сыграл за туринцев ни одного матча.

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В статье: Ювентус (Турин) Доменико Берарди Сассуоло
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Источник:
TuttoJuve

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