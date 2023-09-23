Италия
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Начало матча Милан - Верона перенесли из-за ливня
На 25 минут
Twitter Lega Serie A
В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Милан" примет "Верону".
Домашний поединок "россонери" должен был начаться в 16:00. Однако из-за мощного ливня начало встречи перенесли на 25 минут.
На данный момент "Милан" в турнирной таблице занимает 4-е место, а "Верона" - 9-е.
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