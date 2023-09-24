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Серия А. Наполи ожидаемо теряет очки в Болонье
Осимхен не реализовал пенальти
фото – imago images, автор неизвестен
Серия А. Пятый тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Наполи" 0:0
Нереализованный пенальти: Осимхен 72 (неточно)
"Болонья": Скорупски, Пош (Де Сильвестри 10), Лукуми (Калафиори 66), Беукема, Кристиансен, Фройлер (Эль Аззузи 82), Эбишер, Фергюсон, Карлссон (Орсолини 81), Зиркзее, Ндой (Салемакерс 65)
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Руи 46), Лоботка (Каюст 86), Ангисса, Зелински, Распадори (Политано 67), Осимхен (Симеоне 86), Кварацхелия (Элмас 76)
Предупреждения: Эбишер 30, Ндой 55, Скорупски 72, Фройлер 81 - Оливера 6, Лоботка 40, Кварацхелия 53, Политано 81
Вряд ли кто-либо удивился потере очков чемпиона в Болонье. Скорее удивились, что он не проиграл. Такая нынче ситуация. Час беготни за "Лацио" без шансов доминировать с итоговым поражением, кошмарные 60-65 минут против новичка "Дженоа" с совершенно незаслуженным ничейным итогом. Даже победа в Браге в Лиге Чемпионов не особо снизила давление вокруг клуба. Разве что не повысила.
"Болонья" также не должна удивлять таким результатом. Шесть из последних семи домашних матчей предыдущего сезона в лиге она провела против грандов. Результаты - победа и пять ничьих. Нынешний сезон начала домашним поражением от "Милана", но и этого гранда больно кусала. Затем еще и сыграла вничью с "Ювентусом" в гостях. Она специализируется на грандах. Особенно - на кризисных.
Начал "Наполи" забросом Распадори, Осимхен пробил, Скорупски переправил в стойку. Но далее чемпион будто решил, что дело сделано, и вскоре соперник пропустит в любом случае. Завязалась скучная вязкая борьба. Гости атаковали чаще, свидетельством чего 12:4 по ударам по воротам по итогам матча. Но о каких-то штурмах и стопроцентных моментах и речи не было.
В начале второго тайма Кварацхелия, не забивавший полгода, пробивал дважды с непростого угла. Скорупски прикрыл четко. Четко прикрыл и похожий удар Осимхена. Калафиори снял мяч с ноги Оси, но упав на него рукой. Однако последний пробил пенальти крайне неудачно. Низом куда-то в сторону. Даже не было понятно сразу, куда полетел мяч. Точно не в ворота.
Далее Зиркзее заставил Мерета отбивать, Руди Гарсия заменил Осимхена и Кварацхелию. Первый страшно разозлился, заявив тренеру, что желал остаться и играть вместе с другим форвардом. А финальный свисток неаполитанские болельщики встретили оглушительным свистом.
"Наполи" с восемью очками после пяти матчей, и его болельщики точно заявят, что это еще и слишком много, учитывая игру команды. "Болонья" с шестью и точно заслуживает больше.
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