Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший защитник Шахтера Додо порвал кресты. Он не поможет Фиорентине минимум полгода
Скорейшего возвращения
Фото: ACF Fiorentina
Защитник "Фиорентины" Додо порвал крестообразные связки. Он получил травму в начале матча с "Удинезе" (2:0).
Восстановление после подобных травм занимает минимум полгода. У бразильца разрыв передней кркстообразной связке правого колена.
В этом сезоне Додо провел за "Фиорентину" 7 матчей и не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне бразилец отыграл 50 поединков, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:pazzidifanta.com
Популярное сейчас
- Цыганык: Коломойский - это единственный человек, который 30 лет боролся против коррупции в футболе
- Цыганык, Горбунов и другие пришли на заседание суда по делу Коломойского
- Аэродром в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка - Источник
- Серия А. Яркое поражение Ювентуса, скромная победа Милана, Лацио застрял в аутсайдерах
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн