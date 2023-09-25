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Бывший защитник Шахтера Додо порвал кресты. Он не поможет Фиорентине минимум полгода

Италия
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Скорейшего возвращения

Бывший защитник Шахтера Додо порвал кресты. Он не поможет Фиорентине минимум полгода

Фото: ACF Fiorentina

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Защитник "Фиорентины" Додо порвал крестообразные связки. Он получил травму в начале матча с "Удинезе" (2:0).

Восстановление после подобных травм занимает минимум полгода. У бразильца разрыв передней кркстообразной связке правого колена.

В этом сезоне Додо провел за "Фиорентину" 7 матчей и не отличился результативными действиями. В прошлом сезоне бразилец отыграл 50 поединков, забил 1 гол и отдал 4 результативных передачи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
pazzidifanta.com

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