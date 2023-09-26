Ювентус рассматривает нескольких полузащитников, чтобы заменить Погба

"Ювентус" рассматривает возможность усилить полузащиту зимой, потенциально рассматриваются несколько кандидатов.

Лучшим вариантом туринцы считают хавбека "Тоттенхема" Пьера-Эмиля Хейбьерга. "Ювентус" уже пытался подписать его летом, обменяв его на Артура, которого позже арендовала "Фиорентина".

Другим кандидатом на эту позицию является полузащитник "Ницци" Хефрен Тюрам. Туринцы рассматривают этих игроков в качестве замены для Поля Погба, сдавшего положительный допинг-тест.