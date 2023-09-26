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Ювентус рассматривает нескольких полузащитников, чтобы заменить Погба
Речь об игроках из АПЛ и Лиги 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" рассматривает возможность усилить полузащиту зимой, потенциально рассматриваются несколько кандидатов.
Лучшим вариантом туринцы считают хавбека "Тоттенхема" Пьера-Эмиля Хейбьерга. "Ювентус" уже пытался подписать его летом, обменяв его на Артура, которого позже арендовала "Фиорентина".
Другим кандидатом на эту позицию является полузащитник "Ницци" Хефрен Тюрам. Туринцы рассматривают этих игроков в качестве замены для Поля Погба, сдавшего положительный допинг-тест.
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