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Златан Ибрагимович может получить одну из руководящих должностей в Милане
Златан может вернуться в итальянскую команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В возвращении Ибрагимовича в клуб лично заинтересован владелец "Милана" Джерри Кардинале. Отмечается, что 41-летний швед не войдет в тренерский штаб, а будет выполнять функции директора клуба.
Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть, кроме "Милана", за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси". За карьеру Златан провел 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.
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