Серия А. После Ювентуса Сассуоло прибивает и Интер, Наполи и Осимхен успокоились и победили

Серия А. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Сассуоло" 1:2

Голы: Думфриз 45+1 - Байрами 54, Берарди 63

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 68), Думфриз, Чалханоглу (Клаассен 85), Барелла, Мхитарян (Фраттези 68), Димарко (Аугусто 68), Тюрам (Алексис Санчес 68), Лаутаро Мартинес

"Сассуоло": Консильи, Тольян, Эрлич (Д. Феррари 81), Вити (Руан 61), Винья (Педерсен 46), Энрике, Болока, Берарди, Байрами (Кастильехо 61), Лорьенте, Пинамонти (Дефрель 78)

Предупреждениe: Энрике 74

Неужели 5:1 в дерби стал для "Интера" Пирровой победой, вредной? После нее "нерадзурри", заваленные горой комплиментов, отыграли отвратительно в Лиге Чемпионов против "Реал Сосьедад" и еле выцарапали ничью в концовке, затем добыли лишь 1:0 над "Эмполи", худшей командой Серии А, пропустившей до них 12 мячей в четырех матчах. А теперь и потеряли очки впервые в сезоне в лиге, причем сразу же проиграли и сразу дома.

Можно оправдаться плотным календарем и усталостью. Тем более, что сегодня Симоне Индзаги решил бросить в бой первый состав, хотя ожидалась кое-какая ротация. Можно и силой соперника. В субботу "Сассуоло" прибил "Ювентус", абсолютно заслуженно добыв 4:2 над ним. Сегодня также играл очень мощно, очень агрессивно и интенсивно. Но все же от фаворита дома всегда ожидаешь победить. И уж точно не позволять сопернику камбек.

Тренер "нероверди" Алессио Дионизи говорил, что финалист Лиги Чемпионов гораздо сильнее "Юве", и победить его почти невозможно. Но его команда не раз уже доказывала возможность невозможного против грандов. "Интер" на "Меацца" "Сассуоло" побеждает в пятый раз в девяти последних очных матчах при всего двух поражениях. Выходит - чуть ли не ожидаемо.

Первый тайм хозяева вроде бы провели в давлении. Фланговые прорывы, особенно Думфриза и Тюрама справа, были весьма опасны. Но последнего не хватало в центре штрафной. А когда пришел туда - Барелла попал в него. Также Маркус неточно пробил головой. А "Сассуоло" ближе к концу тайма пошел в контратаку. Правый защитник Тольян завершал - Зоммер отбил мощный удар. Отбил и удар Байрами в другой контратаке.

Тайм все же выиграл другой правый защитник. Прострел Думфриза перехватили, так он решил просто сместиться с фланга в центр и пробить метров с 14-ти низом под дальнюю стойку. Выиграл тайм и Зоммер, когда Чалханоглу отдал ему ужасный пас головой, перехваченный Байрами. Ян зацепил мяч, которым Недим пытался перебросить его.

Второй тайм уже давлением начали гости. Удары Берарди и Пинамонти блокировали, Эрлич не попал головой метров с пяти. Берарди сбросил назад в правой части штрафной, Байрами пробил в ближний угол - и Зоммер подвел впервые в сезоне, пропустив мяч под собой. Вскоре Берарди повторил трюк Думфриза, только пробивал из-за пределов штрафной и по дуге. Его восьмой гол против "Интера" в карьере.

Шокированный "Интер" не разбудили даже четыре замены одновременно. Он требовал пенальти в некоторых эпизодах, но арбитр дважды фиксировал фол в атаке. Наваливался, но без мысли. Если кто и мог забить, то это защитник Ачерби слета. Консильи вытащил. Тащить пришлось и Зоммеру - мощнейший удар Лорьенте из левой части штрафной. А в концовке Лаутаро в борьбе с защитниками не попал.

Первое домашнее поражение "Интера" в лиге после семи побед подряд уже позволяет "Милану" приблизиться к нему на расстояние лишь дополнительных показателей. Можно считать положительное влияние дерби для его победителя исчезнувшим.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Удинезе" 4:1

Голы: Зелински 19 (пен.), Осимхен 39, Кварацхелия 74, Симеоне 81 - Самарджич 80

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Руи, Лоботка, Ангисса (Распадори 83), Зелински (Каюст 72), Политано (Симеоне 63), Осимхен (Линдстрем 71), Кварацхелия (Элмас 83)

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Т. Кристенсен, Эбоселе (Феррейра 58), Ловрич (Земура 72), Уолас (Самарджич 58), Пайеро, Х. Камара (Р. Перейра 72), Лукка, Товен (Саксесс 58)

Предупреждения: Симеоне 71 - Н. Перес 72

"Наполи" наоборот, находился под горой критики. Чемпионская команда Лучано Спаллетти бесследно исчезла в рекордные сроки, уничтоженная Руди Гарсией, при этом новый тренер не сумел поставить свою игру, набрал лишь два очка в турах лиги с третьего по пятый, еще и поссорился со звездами Виктором Осимхеном и Хвичей Кварацхелией, оравших на него во время замен в предыдущем туре...

Еще и добавилась история с Осимхеном, выносившая мозг в последние сутки. С двумя видео на официальных страницах в соцсетях клуба, высмеивавших его и угрозами агента подать в суд на клуб за них, со стиранием игрока почти всех своих фото в футболке "Наполи" из своих соцсетей, избеганием пожимания рук партнерам по команде по приезде на матч против "Удинезе"...

В самом матче команде и игроку удалось оставить все стороне. А, возможно, как раз воспользоваться всеми неприятными событиями и словами для повышения мотивации. Петр Зелински прямо перед началом матча напомнил, что команда все еще чемпион Италии, заявил, что матчи не выигрываются сами собой и сегодняшний является фундаментально важным. Вся команда так и отнеслась.

Упавший почти в зону вылета "Удинезе" все же в предыдущем туре победил "Фиорентину" по ударам по воротам со счетом 20:6. Здесь первый тайм он проиграл со счетом 7:10, то есть также вполне был в игре в этом плане. Несмотря на всего 30 процентов владения мячом до перерыва. Ему страшно не хватало точности (1:6 по ударам в створ до перерыва). Другим, более правильным словом - качества.

Первый гол был забит с пенальти. Эбоселе задел финтившего Кварацхелию. Осимхен не реализовал пенальти в предыдущем туре и разумно не подошел к этому. Зелински четко развел вратаря и мяч по углам. И до гола, и после Пайеро пробивал немного неточно. Но ближе были дважды Кварацхелия и Осимхен. Сильвестри отбивал, в том числе ногами на выходе Оси один-на-один.

Нигериец все же добился своего еще до перерыва. Политано подсек мяч вперед не глядя, форвард принял и пробил мимо вышедшего Сильвестри. И побежал обниматься с запасным Линдстремом. Не с тренером. Хотя Гарсии он все же пожал руку во время замены. Кварацхелия также был заменен и также на этот раз без скандалов. Он также забил. Впервые за 192 дня за клуб. Хвича перехватил у защитника и подсек над вратарем.

Грузин также дважды попадал в каркас ворот, Самарджич прошел на дриблинге и вроде бы вернул интригу. Кварацхелия ее тут же уничтожил прорывом слева и прострелом немного назад на Симеоне.

Рано говорить, что чемпион возвращается, поскольку соперник в шестом туре слишком слаб. Но при таких бурях вокруг добиться разгрома - хороший знак. И ведь он не далек от двух миланцев - всего в четырех очках.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Торино" 2:0

Голы: Весино 56, Дзакканьи 75

"Лацио" также пребывал под горой критики. Он и вовсе начал сезон с худшим результатом за последние 29 лет. Четыре очка в пяти турах. После домашней ничьей с "Монцей" с совершенно провальным первым таймом Маурицио Сарри отменил выходной и предматчевую пресс-конференцию перед матчем против "Торино". Говорили даже, что он поссорился с президентом Клаудио Лотито в раздевалке.

"Если кто-то думает, что может решить все сам, президент несомненно вмешается", - так туманно и вместе с тем ясно заявил Лотито в интервью.

В игровом плане Сарри заявлял, что для выхода из кризиса понадобится время. И сегодня первый тайм точно ушел на это. "Орлы" нанесли в нем лишь два удара по воротам (пусть и против всего четырех ударoв соперника). Мощный удар Влашича Проведель отбил практически грудью, а Сапата, автор ничейного гола в концовке матча против "Ромы" в воскресенье, не сумел добить.

Судьбы соседей "Лацио" все же удалось избежать. Забив дважды. И не пропустив впервые в сезоне. Лаццари разыграл с Фелипе Андерсоном справа, прострелил, и Весино замкнул не с самого простого угла. С непростого забивал и Дзакканьи после прострела Андерсона.

Этой победой команда Сарри даже не обогнала своего сегодняшнего соперника и даже не вышла в Топ-10. Настолько она далека. Но начало выхода из кризиса хорошее.